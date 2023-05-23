大王具足蟲熱潮！這區漁港有機會買到 學者研究：台灣已吃半世紀
「大王具足蟲」旋風吹進台灣餐飲界！台南有私廚將「大王具足蟲」拿來包壽司，台北拉麵店昨（23日）也推限定款「大王具足蟲」拉麵，整隻大王具足蟲趴在碗上，畫面十分震撼。不過，根據曾發現「大王具足蟲」新物種的學者研究，其實台灣早在1970年代後就有不少捕獲紀錄，大王具足蟲成為基隆、瑞芳當地海產店的珍饈。
記者徐銘穗/綜合報導
國立台南大學生物科技學系副教授黃銘志結合跨國研究團隊，歷時3年研究，由他發現命名「猶加敦深水蝨」，揭開新物種之謎，研究去年8月在國際SCI雜誌《自然歷史雜誌》（Journal of Natural History）電子版發表。
台灣在1970年代後發展深海底拖網漁業，漁民在東沙島海域常可捕獲大型具足蟲，這些具足蟲為基隆、瑞芳當地海產店的珍饈。當地居民則稱為大海蝨、大海蟲或大王具足蟲，在澎湖西嶼螃蟹博物館中展示的「大王具足蟲」標本，據標本製作者陳宏圖說正是他在台灣東北角海岸向漁民購買製成。
根據《自由時報》報導，黃銘志研究起源正是他從基隆正濱漁港買了10隻東沙島海域產大型具足蟲，為了鑑定特徵，和日本新江之島水族館交換2隻墨西哥灣產大王深水蝨（B.giganteus），鑑定過程中發現這2隻形態並不一致，經細胞色素c氧化酶亞基1（COI）及16S rRNA等分子生物學比對後赫然發現，1隻屬於大王具足蟲，但另1隻是未經發表的物種。
為求慎重，黃銘志邀請日本甲殼類專家井川唯史和澳洲國際知名具足蟲研究者布魯斯博士共同研究鑑定，並以發現地墨西哥灣猶加敦半島（Yucatán Peninsula），為新物種命名為「猶加敦深水蝨」。