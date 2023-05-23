咪妃現身士林夜市路口「大跳JISOO開花舞」！竟當場遭嗆：太胖了
重機女神、YouTuber咪妃近日受邀擔任台北海洋科技大學（簡稱台北海大）所舉辦的「台北海洋世界海洋週博覽會」盛典代言人，活動將於5月29日至6月4日盛大舉辦，她為了宣傳還在士林夜市、台北表演藝術中心街口搏命快閃，大跳南韓天團BLACKPINK成員JISOO的超夯「開花舞」，豈料她竟當街竟被台北海大國際暨校際合作事務處處長「機車教授」林威克譏笑：「是不是太胖才沒自信？」
記者郭佩蓉/綜合報導
教授林威克狠酸咪妃太胖：「不要這麼緊張，你是不是太胖才沒自信？你看我要拿這麼大一根燈打光，我都沒嫌醜了！加油！」而咪妃聽完沒有走心，立刻回嘴一句，馬上神完勝：「我不是沒自信，是在記舞步！你醜的才不是只有燈！」讓一旁20位大學生狂笑出聲，大讚咪妃連吵架都是「女王」級。林威克解釋，因為咪妃是公認的重機女神，兩人因為重機而熟識，相約月底要一起上麗寶國際賽車場騎車，「但她還瘦不夠多，產前訂製的皮衣有點穿不下，我是想激勵她，誰知道我太機車，被嘴回來！」林威克笑說，咪妃先前就喊要瘦身，其實如今已瘦兩公斤多，「哈哈哈，是我活該嘴賤，她一直很努力啦」。
咪妃自從產後要育兒、工作之餘還要準備碩士論文，所以行程一直滿檔，但母校辦盛典肯定要義氣代言活動，快閃表演其實過程繁瑣，除動線設計外還要和該區警局申請用路權，以及與舞蹈老師陳競、銀髮、餐飲系等將近20位大學生穿著海洋裝，在人潮聚集的「士林夜市」超大路口快閃演出，為學校「創台灣紀錄」而宣傳，是 YouTuber裡、大學界的大創舉！當下呈現畫面超美，現場也大轟動，所有停等紅燈的車潮和逛街人潮都忍不住拿出手機錄影，還停下給他們大大的掌聲。
咪妃笑稱這是不可能的任務：「從定位彩排到正式演出，光折返跑就超過50次有吧，很刺激又好玩，其實我超不會跳舞，但身為代言人怎麼可以退縮呢，宣傳為期7天於花博入口廣場的海洋活動就是爽啦！」其中伴舞的演藝系同學張芷綸則笑說，「咪妃騙人，她超會跳的，人也超親切的好不好！」