霍建華《如懿傳》海撈2億！睽違5年復出　甘為劉亦菲扛轎

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他樂於挑戰各種角色，不論是《戰長沙》裡的硬漢軍人、《傾世皇妃》裡的邪惡帝王，《花千骨》的長留上仙，霍建華都能得心應手，得到「仙界第一美男子」封號，人氣節節高升，片酬水漲船高，霍建華2016年與周迅搭檔《如懿傳》時，拍攝期間長達9個月，傳出他片酬高達5071萬人民幣（約2.2億元台幣），價碼令人咋舌。
《如懿傳》事後遭中國央視點名演員天價片酬為影視製作帶來巨大風險和壓力，在官方推動「限薪令」後，演員總片酬不超過劇碼總成本的40%，主要演員不超過總片酬的70%；演員單集片酬不得超過人民幣100萬元，總片酬不得超過5000萬元，大咖演員周迅、孫儷受到影響，台灣明星霍建華、陳喬恩也首當其衝。
另一方面，霍建華結婚後很快和林心如有了女兒，當時另一半轉型當製作人，接連拍攝《16個夏天》、《她們創業的那些鳥事》、《華燈初上》，他甘於低調照顧家庭，退居幕後當好男人，自2018年和楊冪合作《築夢情緣》後，僅客串過《華燈初上》一角，驚鴻一瞥讓粉絲格外想念。
睽違5年，霍建華再度現身北京，還和粉絲大方合影，似乎是因女兒即將就學，終於要回歸小螢幕，搭檔還是女神劉亦菲，不過這部戲的女主角黃玫瑰的三段愛情故事，不是有婦之夫就是絕症重病男，最後才情定男主角，主要講述女主角在愛情苦難裡的成長，霍建華目前角色仍是未知數，復出之作留有懸念。