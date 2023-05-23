一片歌手誰最可惜？「他」30年前出道卻消失　狂被點名：生錯年代

霍建華《如懿傳》海撈2億！睽違5年復出　甘為劉亦菲扛轎

▲霍建華婚前在大陸頗受歡迎，拍攝《如懿傳》時片酬高達2億多元台幣。（圖 / 霍建華貼吧微博）
▲霍建華婚前在大陸頗受歡迎，拍攝《如懿傳》時片酬高達2億多元台幣。（圖 / 霍建華貼吧微博）

記者江芷稜/綜合報導

43歲男星霍建華與林心如2016年結婚，育有6歲女兒，他婚後淡出螢光幕，成為名副其實的女兒奴，專心在台灣育兒，近日難得現蹤北京，傳出即將入組演出電視劇《玫瑰故事》，與天仙美女劉亦菲搭檔，共演者包括佟大為、林更新等人，讓粉絲格外期待，也有網友為他抱不平，因該戲為大女主感情劇，女主角周旋3位男主角之間，霍建華戲分應該不多，感嘆有點可惜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林心如和霍建華結婚6年多，育有1女。（圖／翻攝自林心如IG）
▲林心如和霍建華結婚7年，育有1女。（圖／翻攝自林心如IG）
▲林心如甜蜜摟著霍建華，閃瞎一票粉絲。（圖／翻攝林心如FB）
▲林心如甜蜜摟著霍建華，閃瞎一票粉絲。（圖／翻攝林心如FB）
霍建華當年以偶像劇《海豚灣戀人》暴紅，帥氣臉龐獲得關注，與陳喬恩逛街被拍到買內褲，緋聞鬧得沸沸揚揚，女方因此被公司冷凍，行事低調的他不願被媒體打擾，索性到中國尋求發展，在《天下第一》、《仙劍奇俠傳3》扮起古裝仙俠劇角色，形象俊朗，仙氣飄逸，和鍾漢良等人被封為「天涯四美」，白嫩皮膚還被粉絲暱稱「白豆腐」，演技也進步快速。

他樂於挑戰各種角色，不論是《戰長沙》裡的硬漢軍人、《傾世皇妃》裡的邪惡帝王，《花千骨》的長留上仙，霍建華都能得心應手，得到「仙界第一美男子」封號，人氣節節高升，片酬水漲船高，霍建華2016年與周迅搭檔《如懿傳》時，拍攝期間長達9個月，傳出他片酬高達5071萬人民幣（約2.2億元台幣），價碼令人咋舌。

▲▼《如懿傳》2018年8月播出，隔年《北京日報》批評宮鬥劇對社會造成負面影響，陸方下令電視台永久停播包括《如懿傳》在內的多部宮鬥劇。（圖／衛視中文台、中天娛樂台提供）
▲《如懿傳》裡的周迅、霍建華都有天價酬勞，遭到央視公開點名。（圖／衛視中文台、中天娛樂台提供）
《如懿傳》事後遭中國央視點名演員天價片酬為影視製作帶來巨大風險和壓力，在官方推動「限薪令」後，演員總片酬不超過劇碼總成本的40%，主要演員不超過總片酬的70%；演員單集片酬不得超過人民幣100萬元，總片酬不得超過5000萬元，大咖演員周迅、孫儷受到影響，台灣明星霍建華、陳喬恩也首當其衝。

另一方面，霍建華結婚後很快和林心如有了女兒，當時另一半轉型當製作人，接連拍攝《16個夏天》、《她們創業的那些鳥事》、《華燈初上》，他甘於低調照顧家庭，退居幕後當好男人，自2018年和楊冪合作《築夢情緣》後，僅客串過《華燈初上》一角，驚鴻一瞥讓粉絲格外想念。

▲霍建華（右）被粉絲捕獲都親切合照。（圖 / 微博 ）
▲霍建華（右）被粉絲捕獲都親切合照。（圖 / 微博 ）
睽違5年，霍建華再度現身北京，還和粉絲大方合影，似乎是因女兒即將就學，終於要回歸小螢幕，搭檔還是女神劉亦菲，不過這部戲的女主角黃玫瑰的三段愛情故事，不是有婦之夫就是絕症重病男，最後才情定男主角，主要講述女主角在愛情苦難裡的成長，霍建華目前角色仍是未知數，復出之作留有懸念。

霍建華被捕獲現身北京　睽違4年復出搭檔「氣質女星」

執念揭密1／台灣創新奇幻劇首播登熱搜！導演林冠慧曝第二季進度

王思佳IG痛哭後露臉了！與老公現身錄節目　「穿搭變化」成亮點

小S節目鬧大了！詩亞被罵藝人病想不開　怒撕Pag提告妨害名譽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀