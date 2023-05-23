洗腎不用再跑醫院， 居家血液透析搭配AI遠端監測更安心

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居家血液透析 醫院遠端監控自108年5月改做居家血液透析後，在家時間變多了，更有時間經營自己的事業，也有更多時間可以陪伴家人，共享天倫之樂。很多人會擔心在家血液透析是否安全?對此項議題中國醫藥大學附設醫院提供遠端監控方案，而林先生以自身5年居家血液透析的親身經歷，更能呈現居家血液透析的安全性。
中國醫藥大學附設醫院內科部腎臟科黃秋錦教授表示，根據國健署目前台灣慢性腎臟病人口約12%，約有286萬人，而慢性腎衰竭需要(血液+腹膜)透析治療的人口超過8萬人，洗腎人口密度已達世界第一，其中90%選擇血液透析。
需長時間恢復體力 居家血液透析更舒適黃秋錦教授表示，血液透析後的疲憊感來自於當次的脫水速度及滲透壓不平衡，一般血液透析只有4小時，必須快速脫水並在短時間內移除病人累積的水分，尿毒素也需要在透析時間內儘量擴散出來，造成體內滲透壓劇烈變化。這2種因素造成病人在一般血液透析後感到嚴重疲累，需要很長休息時間恢復體力。
居家血液透析由於透析時間長，透析時能以較慢速度、較長時間來充分移除病人體內的代謝物和水份，減少心臟負擔，減緩滲透壓的變化，透析後病人透析後沒有疲憊感，可以繼續工作，利用夜間進行居家血液透析的病人隔天早上起床就可以正常工作，因此居家血液透析都可以保有原來的工作，重新掌握生活自主，提高生活品質，可更有彈性規劃原來往返醫院花費的時間，更可避免醫院洗腎時間安排的不便性。
推廣居家血液透析 減少院內疾病感染血液透析科郭慧亮主任指出，即使居家血液透析在國外已經有50年的歷史，在國內卻很少有人了解這項治療。在推廣居家血液透析時，很多病人和家屬都擔心自己在家透析的安全性。只要透過遠端監控系統，病人在家透析時，透析機運轉訊息經由網路傳回醫院，醫院的接收主機上安裝AI過濾危險訊息，醫療團隊可以同步監控病人在家中進行血液透析的狀況，可有效維護病人安全，並做為改善處方的依據。
黃秋錦教授強調，居家血析可以節省時間，感染疾病爆發時還可以避免群聚感染。選擇加強型居家血液透析還有「三好一少」，包括「吃得好，精神好，品質好，藥物少」，病人天天精神飽滿有活力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57895
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