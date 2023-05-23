寶特瓶別丟！7-11回收10個「免費換咖啡」：13門市都能換
7-11響應世界環境日，回收寶特瓶免費喝咖啡活動回歸，6/1日起至6/10前自7-11東捷門市、三越門市，單次回收20個寶特瓶、廢電池，就能兌換中杯拿鐵或大杯美式；這次更擴大活動至離島，離島指定11門市，只要回收寶特瓶10個，就能兌換免費咖啡，數量有限換完為止。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-ELEVEN「高效智慧回收機」今年6月持續拓點首度進駐台東，自6月1日起至6月10日於7-ELEVEN東捷門市與三越門市回收寶特瓶或廢乾電池滿20個，即贈送中杯拿鐵或大杯美式一杯，每店每日限量25杯，6/5當天每店加碼提供75杯。
◾6月1日起至6月10日，東捷門市與三越門市每日各限量25杯，需回收20個寶特瓶、電池。
◾活動期間每店共計300杯，6/5當天每店加碼提供75杯。
🟡離島11門市限定，文光門市、漁翁門市、澎科大門市、下埔下門市、金央門市、太武山門市、福澳港門市、花瓶岩門市、綠島門市、東清灣門市、蘭嶼門市
◾6月5日起至送完為止，每店限量100杯，送完為止，不能跨門市兌換，限回收當日兌換。
◾單次回收透明無色寶特瓶10個，即可憑卷換中杯拿鐵、大杯美式、
沒有寶特瓶回收也沒關係，全家除了每週末推出的指定品項買1送1外，還有5/30前「西西里氣泡美式」會員價69元（原價80元）。當然四大超商也都有自帶杯折扣5元的活動，7-11加碼每月一號現省7元，一起用行動來愛地球，也順便省荷包！