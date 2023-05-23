台大涉「言論歧視」風波　校方今發聲明：深感遺憾與自責

我是廣告 請繼續往下閱讀
國立台灣大學聲明：
台灣大學秉持聯合國《世界人權宣言》及國際人權公約（特別是《消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）》、《消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）》）的精神及要求，支持每個人皆應受到尊重和平等對待，堅決反對任何形式的歧視，並致力打造一個多元、平等且共存共好的校園環境。特此，針對校內近期歧視性言論事件，本校聲明如下：
我們的校園近日發生涉及歧視性言論的事件，不僅對校內成員帶來傷害，也引發社會大眾的關注和影響，我們深感遺憾並責無旁貸。人性尊嚴的維護及人權的保障是民主社會的核心價值，本校強調，任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受。我們支持言論自由的價值，但並不意味言論可以無限制地冒犯、傷害社會的多元族群。言論自由不應涵括仇恨及歧視性言論，自由與平等應受同等重視。
大學是一個教育機構，也是臺灣社會人才養成的重要場域。教育的範疇不僅包括專業知識，基本的人文素養及人權價值更是教育的核心理念，為了建立友善的校園環境，實踐校園零歧視，本校將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規劃，期待藉由制度性的設置，積極保障校內教職員工生免受歧視的權益。
感謝每一位關注歧視性言論事件的個人及團體，多元價值的尊重及推動不能等待。本校再次為校園內發生歧視性言論表達遺憾與自責，我們將積極推展上述應對措施及承諾，於尊重學生自治發展的同時，在反歧視校園環境的實踐上，提供學生協助，期盼在師生共同捍衛之下，齊心打造兼顧學生自治、多元友善、零歧視的校園環境，保障每個人擁有尊嚴生活的權利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110