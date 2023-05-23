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台大涉「言論歧視」風波　校方今發聲明：深感遺憾與自責

▲近日台大涉及「言論歧視」風波，今校方發出聲明表示：深感遺憾與自責。（圖／NOWnews資料照）
▲近日台大涉及「言論歧視」風波，今校方發出聲明表示：深感遺憾與自責。（圖／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

近日，台大經濟學系學生會，於臉書公布正副會長選舉公報，但其中一組參選人之政見，卻充滿歧視言論，像是「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決、A罩杯以下女生國防必修2學分」等；另外，台大學生會日前在校內舉辦「言論自由月」活動，有學生掛上「火冒4.05丈」字樣的布條，影射原住民加分政策，引發校內原民生不滿。消息一出引發各界討伐聲浪，對此，台大經濟系指出，已在第一時間通報性平委員會，強調會依校內程序處理，亦將啟動輔導機制。而根據台大獎懲辦法，若性平會調查屬實，懲處情節最重為勒令退學。

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事後，經濟學系該組候選人也發文道歉，表示以偏激不理性的方式博眼球非常糟糕，會負責相關言論，並停止有關選舉的任何活動。而針對近日來的輿論爭議，今（23）日，台灣大學也對此發出聲明，表示發生涉及歧視性言論的事件，不僅對校內成員帶來傷害，也引發社會大眾的關注和影響，深感遺憾並責無旁貸，再次為校園內發生歧視性言論表達遺憾與自責。

▲台大椰林大道。（圖／記者李琦瑋攝，2022.08.15）
▲台大經濟系涉言論歧視風波，校方發聲明：深感遺憾與自責。（圖／NOWnews資料照）
國立台灣大學聲明：

台灣大學秉持聯合國《世界人權宣言》及國際人權公約（特別是《消除一切形式種族歧視國際公約（ICERD）》、《消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）》）的精神及要求，支持每個人皆應受到尊重和平等對待，堅決反對任何形式的歧視，並致力打造一個多元、平等且共存共好的校園環境。特此，針對校內近期歧視性言論事件，本校聲明如下：

我們的校園近日發生涉及歧視性言論的事件，不僅對校內成員帶來傷害，也引發社會大眾的關注和影響，我們深感遺憾並責無旁貸。人性尊嚴的維護及人權的保障是民主社會的核心價值，本校強調，任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受。我們支持言論自由的價值，但並不意味言論可以無限制地冒犯、傷害社會的多元族群。言論自由不應涵括仇恨及歧視性言論，自由與平等應受同等重視。

大學是一個教育機構，也是臺灣社會人才養成的重要場域。教育的範疇不僅包括專業知識，基本的人文素養及人權價值更是教育的核心理念，為了建立友善的校園環境，實踐校園零歧視，本校將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規劃，期待藉由制度性的設置，積極保障校內教職員工生免受歧視的權益。

感謝每一位關注歧視性言論事件的個人及團體，多元價值的尊重及推動不能等待。本校再次為校園內發生歧視性言論表達遺憾與自責，我們將積極推展上述應對措施及承諾，於尊重學生自治發展的同時，在反歧視校園環境的實踐上，提供學生協助，期盼在師生共同捍衛之下，齊心打造兼顧學生自治、多元友善、零歧視的校園環境，保障每個人擁有尊嚴生活的權利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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