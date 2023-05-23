曝陳歐珀早知im.B詐騙主嫌背景！黃國昌發文怒斥：別再騙了
民進黨籍立委陳歐珀受im.B詐騙集團案影響，本月22日宣布退出選舉，但談到詐騙主嫌曾國緯時，陳歐珀始終堅稱只知道對方從事房地產生意，不清楚詐騙方面的行為，對此，前立委黃國昌今（23）日在臉書喊話痛批「不要再騙了」，同時指出早在2020年間，陳歐珀在宜蘭的友人就曾警告須遠離曾國緯，豈料陳歐珀卻充耳不聞，如今案件爆發才在裝無辜。
記者陳苾暐／綜合報導
黃國昌表示，面對與im.B詐騙集團主嫌的關係，陳歐珀不斷說謊，從最初的不熟、只有數面之緣，到無償使用辦公大樓、長期使用旗下公司車，最後再承認家人與主嫌共同投資不動產，出入豪宅招待所；然而在一連串的謊言遭拆穿之後，陳歐珀竟然還在裝無辜，說他只知道曾國緯「從事房地產事業」，不知道他有做im.B 債權媒合」。
黃國昌接著說明，事實上，早自2020年9月，陳歐珀的宜蘭友人，就不斷勸告他必須遠離曾、張這對夫妻，除了直接提醒陳歐珀的夫人「小心喔」、「又拖一拖拉庫綠營下水了」外，也一再告誡陳歐珀「曾國瑋的身份是P2P融資平臺的業者，所經營的業務是銀行法應經特許的，未經特許而經營的，就是違反銀行法的不法吸金業者，歐珀委員不宜經常一起狂歡飲宴」、「呂政隆正是曾氏夫婦所推薦的」、「曾氏夫婦我估計多者二年，少者一年內，檢調必介入偵辦」、「請歐珀委員，謹記政治人物應遠離違法犯紀分子，不乾淨的政治獻金少碰為妙」等語。
對此，黃國昌指出，這些來自自己宜蘭同鄉的勸告，陳歐珀全部充耳不聞，結果出事後，卻裝無辜，稱自己完全不知情同樣屬於受害者，讓他於文末再度痛批陳歐珀「不要再騙了」。