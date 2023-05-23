大馬美女商人豪擲614萬競標車牌 豪邁行為引網友關注
馬來西亞政府在5月14日公開競標「FF」系列車牌，一時之間讓不少富豪出手。其中一名出價90萬9999令吉（約新台幣614萬元）的貌美商人黃小姐，吸引網友注意，在短時間內名氣大增，社群引來上萬人追蹤。
記者賴正琳／綜合報導
據悉，年僅30歲的黃小姐因為特別喜歡9這個數字，因此參與競標，希望能標到「FF9」車牌，主要因為她有一隻名叫Fei Fei的狗，由於她的寵物已前往天國，因此她想以車牌紀念狗狗。而她也坦言自己已有兩輛9號車牌的豪車，她打算訂購第三輛新車，來配合「FF9」車牌，也希望可以成功得標。
沒想到，最終得標的人出價只比黃小姐高2000令吉（約新台幣1萬3千元），黃小姐以些微之差落敗。網路上流傳成功得標「FF9」的贏家，還同時成功標到「FF99」跟「FF999」，這讓黃小姐認為可能是假的，畢竟同時標下三個車牌的金額可謂天價。
無論如何，此次競標都讓黃小姐在網上爆紅。她表示一覺醒來，發現手機有數百則訊息，讓她非常驚訝，不過她感到很感動，因為多數都是為她打氣，希望她能成功奪標。黃小姐指出，為她打氣的人很多都是愛車人士，他們不分種族、性別、階層，體現一種全民參與的精神。雖然最終黃小姐沒有得標，但她依然大氣地恭喜對手得標。