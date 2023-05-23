徐巧芯爆賴惠員論文抄襲 綠營籲：以同樣標準檢視顏寬恆、侯友宜
國民黨台北市議員徐巧芯今（23）日上午召開記者會，質疑民進黨學倫條款，直指親賴立委賴惠員碩士論文涉嫌抄襲，質問賴清德「要撤銷賴惠員提名？」賴惠員反駁論文相似部分大都是文獻與資料引用，根本與抄襲無關。民進黨表示，尊重當事人論文送交中正大學學倫會審查的決定，也請徐巧芯用同樣標準檢視立委參選人顏寬恆與總統參選人侯友宜的學歷與論文。
記者陳威叡／台北報導
對於徐巧芯指控賴惠員碩士論文抄襲，賴惠員上午火速回應，反嗆專業學術倫理不應被政治口水取代，強調自己論文相似度並未逾越中正大學碩士論文標準，且相似部分大都是文獻與資料引用，根本與抄襲無關，為昭公信願送學倫委員會再次審查，批評徐完全是以篇蓋全的抹黑，為了蹭選舉聲量，無所不用其極，表達最嚴重的抗議與憤怒。
民進黨發言人張志豪表示，尊重當事人將論文送交中正大學學倫會審查的決定，同時會以跟徐巧芯一樣的標準來全面檢視國民黨立委參選人的論文，請國民黨和徐巧芯等人用同樣標準自我檢視國民黨候選人，例如顏寬恆的舊金山多明尼肯大學企管碩士及中華大學碩士學歷，還有侯友宜的博士論文等疑慮。
張志豪指出，政治口水不要一再地把學倫拿來政治操作，也提醒國民黨和徐巧芯等人，若要刻意操作，民進黨也會用同樣標準來看顏寬恒和侯友宜，強調徐巧芯並非學術單位的專業審查機關，不要扼殺專業單位應有的審查機制和標準。