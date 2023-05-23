台灣少女到南韓出道被虐待「還留下前科」！成員：我們在監獄生活
南韓女團「公園少女」由來自台灣、日本、韓國的Miya、Seo Kyoung、Seo Ryoung、Anne、Min Ju、Soso、Lena七位成員組成，卻因公司付不出薪資、遣散費，團體形同解散，日本籍的Miya回到母國發展，昨（22日）接受日媒訪問，透露當時在南韓的練習生活有如地獄，幾乎天天被「虐待」，還被前東家害到留下前科。
記者陳雅蘭/綜合報導
「公園少女」所屬公司「The WAVE MUSIC」在2022年爆出拖欠員工薪資而倒閉，公司員工更表示沒拿到遣散費，「The WAVE MUSIC」呈現空殼狀態，「公園少女」2023年向公司提出解約訴訟勝訴。
「The WAVE MUSIC」除了爆出欠薪爭議，「公園少女」在活動期間也尚未被好好對待，2022年因公司未付租金，成員被迫搬離宿舍，公司也忽略日籍Miya跟台灣籍Soso（王靖儀）的簽證，害她們被罰款，2人因此留下前科。
日本籍的Miya月初回到母國重啟演藝活動，並接受當地媒體訪問，她提到最近有打給「公園少女」的成員，調侃在南韓的生活說：「我們那時候根本是在監獄裡對吧！」Miya透露在南韓時，每天都要量體重，而且還要報告「今天只吃香蕉、水煮蛋」的菜單，直呼：「我快瘋了！」她也提到公司沒幫辦理簽證，入境南韓被當成非法居民對待。
Miya回憶當時練習生生活，放學就要到公司練習，但這在南韓演藝圈是常態，雖然很習慣，但做任何事情都被限制，Miya覺得自己很像被關在青年監獄。此外，她當時沒有自由時間跟零用錢，手機也被沒收，想跟家人聯繫的話，只能用經紀人的手機，生活卑微坎坷。