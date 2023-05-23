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複雜型熱痙攣恐引起心跳、呼吸驟停
李敏駿指出，熱痙攣如果一天只發作 1 次，並且在 15 分鐘以內停止，就屬於較輕微的熱痙攣（簡單型熱痙攣），家長不用太過擔心，依照醫師指示治療導致發燒的疾病，並進行退燒處理。但如果出現只有身體半邊抽搐的狀況，或是痙攣超過 15 分鐘仍未停歇，甚至一天發作超過 1 次以上，就要當心是複雜型熱痙攣。
李敏駿表示，「如果像是複雜型熱痙攣，抽搐時間太久，身體不斷放電，最後的確可能導致心跳、呼吸被抑制，也就是出現心跳驟停的狀況，這時爸爸媽媽千萬別遲疑，馬上將孩子送急診才是最佳選擇。」
當孩子熱痙攣發作，家長注意 3 個照顧原則
5 歲以下孩子因腦部發育未成熟的緣故，是容易出現熱痙攣的年紀，不過李敏駿提及，並不是每個孩子一發燒就會出現熱痙攣，大部分容易有熱痙攣的孩子是受到個人體質與家族遺傳的影響，換言之就是說熱痙攣個案的家人可能曾有出現熱痙攣經驗。當孩子出現熱痙攣，家長應要謹記 3 個照護原則。
原則 1：任何東西都不要放至孩子嘴中，讓他們咬。
「當熱痙攣發作時，絕不建議讓他們嘴裡咬東西，反而應讓口鼻、呼吸道暢通。」李敏駿指出，過去的影視作品中，常常表演出小孩抽搐時，將毛巾、衣服塞進他們嘴巴中，甚至父母還會讓孩子咬住自己的手以求鎮定、安撫，但在日常生活中不建議參照影視情節，保持孩童口鼻暢通為佳。
原則 2：若孩子有嘔吐情形，應讓他們側躺。
當孩童在嘔吐時，李敏駿指出，家長應讓孩子側躺，才能讓他們順暢吐出口水和嘔吐物，否則堵住口鼻，可能進一步造成孩子嗆到，發展為吸入性肺炎，反而更嚴重。
原則 3：保持空氣流通。
若發現孩子抽搐、嘔吐，李敏駿建議，此時別讓關心孩子的親朋好友圍繞在周遭，最好是只留一兩個照顧者陪伴就好、維持孩子周邊空氣流通。另外也可解開孩子的衣服衣扣，不要讓他們穿著太悶熱。
若孩子屬於簡單型熱痙攣，家長可自行觀察並按照以上原則來處理和照護。相反的，若孩子是因複雜型熱痙攣而住院，李敏駿提及，在治療上會隨時準備好氧氣，以免孩子出現心跳驟停的情形。尤其複雜型熱痙攣若沒有及時處理與控制，後果通常都很嚴重，有時也有機率造成令人遺憾的結果，因此父母一定要注意，並及時送醫診治。
諮詢專家：台中慈濟醫院小兒科主任李敏駿
文／陳韋彤 圖／孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 《陽光先生》女星朴寶美 1 歲兒「熱痙攣心臟驟停」！幼兒熱痙攣發作時，家長照護記得 3 原則