九月訪美「面試」？侯友宜：按照選舉的步驟、朋友越多越好

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侯友宜進一步說，黨中央在美國有一些駐外黨的同仁，很努力做很多溝通協調；強調他會按照自己選舉的步驟，強調朋友越多越好，黨中央的善意都積極努力的合作，希望對外大家同心齊力，交朋友越交越多，可以理解現階段台灣的狀況，大家彼此合作。
媒體也問到台灣今年仍舊沒有獲得WHA的邀請函，侯友宜受訪時表示，台灣最重要的要自立自信更要自強，聯合更多的國際友人來支持，面對困境唯有靠自己不斷地往前走；強調WHA這個問題已經多年都沒有解決，面對這樣逆境，堅定力要更強，風雨要更生信心，大家一起努力，讓國家有機會參加WHA。
記者問到G7聯合聲明指出要防範中國，侯友宜並沒有回答；而在是否支持九二共識上，侯友宜還是繼續重申，他從頭到尾反台獨、反一國兩制，指出國有國法，就是中華民國憲法，有兩岸人民關係條例，更重要的是在中華民國底下，大家都要同心齊力，不要搞分裂。
侯友宜也再重申，國家只有一個叫「中華民國」，大家都是在台灣這塊土地長大的，所以不分你跟我、不分任何的顏色，台灣沒有顏色，台灣只有一個國家的顏色，只有一個青天白日滿地紅的國旗，所以大家一起攜手守護中華民國，愛台灣這塊土地上所有的人。
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