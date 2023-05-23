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九月訪美「面試」？侯友宜：按照選舉的步驟、朋友越多越好

▲針對國民黨中央規劃九月訪美行程，侯友宜受訪回說按照選舉的步驟，強調朋友越多越好。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.23）
▲針對國民黨中央規劃九月訪美行程，侯友宜受訪回說按照選舉的步驟，強調朋友越多越好。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.05.23）

記者吳嘉億／新北報導

針對國民黨黨中央將規劃循往例安排總統候選人九月赴美拜會行政部門、國會、智庫的「面試」行程，黨主席朱立倫也會陪同的消息，即將代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（23）日出席警察局治安會報前受訪回應，最重要按照選舉的步驟，如何來跟國際友人對接，不單是美國，其他友善的國家，要多多交朋友，彼此之間互相了解。

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侯友宜表示，黨中央在美國有一些駐外黨的同仁，很努力做很多溝通協調，最重要是選舉步驟如何來跟國際友人對接，不單是美國，其他友善的國家，要多多交朋友。

侯友宜進一步說，黨中央在美國有一些駐外黨的同仁，很努力做很多溝通協調；強調他會按照自己選舉的步驟，強調朋友越多越好，黨中央的善意都積極努力的合作，希望對外大家同心齊力，交朋友越交越多，可以理解現階段台灣的狀況，大家彼此合作。

媒體也問到台灣今年仍舊沒有獲得WHA的邀請函，侯友宜受訪時表示，台灣最重要的要自立自信更要自強，聯合更多的國際友人來支持，面對困境唯有靠自己不斷地往前走；強調WHA這個問題已經多年都沒有解決，面對這樣逆境，堅定力要更強，風雨要更生信心，大家一起努力，讓國家有機會參加WHA。

記者問到G7聯合聲明指出要防範中國，侯友宜並沒有回答；而在是否支持九二共識上，侯友宜還是繼續重申，他從頭到尾反台獨、反一國兩制，指出國有國法，就是中華民國憲法，有兩岸人民關係條例，更重要的是在中華民國底下，大家都要同心齊力，不要搞分裂。

侯友宜也再重申，國家只有一個叫「中華民國」，大家都是在台灣這塊土地長大的，所以不分你跟我、不分任何的顏色，台灣沒有顏色，台灣只有一個國家的顏色，只有一個青天白日滿地紅的國旗，所以大家一起攜手守護中華民國，愛台灣這塊土地上所有的人。
 

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