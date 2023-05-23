學者：習近平稱舉國盼台灣回歸　中國民意未力挺

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這5項策略從強硬到溫和，包括：武力犯台收復台灣，進犯金馬離島迫使台灣屈服，實施經濟制裁促統，維持現狀強化中國國力使台灣自願尋求統一，以及不見得非得統一、各自為政也可以。
調查結果顯示，贊成武統的民意低於6成，其他選項的支持度也是如此，甚至22%的受訪者認為兩岸並非一定得統一，顯示有相當比例的中國民眾等於認同台灣實質獨立。
美國自由亞洲電台（RFA）22日報導，因習近平與北京當局始終宣稱「全中國都希望台灣回歸」，但上述調查結果顯然並非如此。
美國邁阿密大學政治系教授金德芳（June Teufel Dreyer）分析，上述民調的所有統一台灣選項中，民眾表達支持的比例約莫介於55%可說相當接近，顯示民眾對於台灣議題並沒有特別在意。
她說：「這顯然不支持習近平強調『整個國家都熱切盼望台灣回歸』的論述。」
美國國防研究諮詢機構蘭德公司（RAND）政治科學家郭泓均（Raymond Kuo）引述相關文獻指出，中國民眾實際對於武統台灣的支持度可能更低。
他說：「中國民眾對於民調時常會自我審查，百分比大約在24.5至26.5之間。所以拿上述55%的數據來看，我們可能還要降低25%才會是真實數據。」
郭泓均另表示，中國民眾對於武統台灣的分析理性且符合成本效益，因當代中國期刊指出，考量人權、經濟、政治、生命成本及美國介入的可能性，這些因素都會降低中國民眾對武統台灣的支持。
此外，香港南華早報（SCMP）21日報導，執行這項調查的學者之一、新加坡國立大學李光耀公共政策學院教授劉遙說，相較胡溫時期，當前北京對台措辭更強硬，可能與民進黨執政、中美對立加劇和習近平的野心有關。
不過劉遙表示，北京不該覺得被迫必須對台更強硬，事實上，中國民眾能接受當局對台更溫和的立場。（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120523