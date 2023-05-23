水上救生員嚴重不足！立委籲體育署拿出具體辦法

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王鴻薇表示，根據體育署提供的資料，原定每年全國要規劃60場次的檢定考試，民國109年到111年分別舉辦65場、43場、62場，而今年截至5月16日止，竟然只舉辦了15場；在救生員發證數部分，109年至111年分別是1103張、671張、2073張，今年到5月16日為止也只有541張。
王鴻薇說，目前體育署救生員證書有效張數總共約1萬2308張，但並非所有持證書者皆會擔任救生員，很多業者都跟縣市政府的體育局反應，體育署也知道這個情況，但拿不出具體可行的辦法，一旦水上救生員不足，業者要不就是不能開課，要不就是違規營業，否則只能關閉部分水道，縮短營業時間。
李彥秀表示，救生員不足，造成游泳池業者成本提高，且救生員資格檢定考試自從109年收回由體育署統一規劃後，考試制度調整，考試集中在某些縣市，很多救生員只好轉型當游泳教練，間接導致每年發證及展延的數量銳減，考試場次更是不足，體育署應要有配套措施。
台北市萬華運動中心執行長賴威志說，現在救生員不足，泳池無法開放給民眾使用，希望體育署能在最短時間內協助業者，提出配套措施解決當前救生員嚴重不足的問題。
王鴻薇說，很多家長現在很焦慮，暑假快到了，水上救生員不足，讓小孩子無法上游泳課，希望體育署不要草菅人命，既然把考證的權利收回，就應如期如數的核發證照。（編輯：翟思嘉）1120523