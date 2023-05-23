影音社群風行！2成曾點入「18禁」　家扶授「3C祕招」強化保護

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兒少愛用影音社群 4成每日使用超過2小時網路社群的互動，已是Z世代及α世代兒少生活的一部分，從課業學習到日常娛樂都可以從網路社群獲得即時、豐富的資訊。家扶調查，4成兒少每日使用網路社群超過2小時，整體兒少使用最多的平台是YouTube，抖音則流行於國中以下兒少，且國中生使用達7成。
此次調查另有發現，紅極一時的社交定位軟體，有超過3成的國高中生曾使用，而兒少也開始使用「具有即時讓陌生網友掌握行蹤」的軟體取代，顯示兒少隱私安全值得留意。
社群發揮影響力 18禁卻禁不了孩子的好奇心兒童權利公約(CRC)第25號一般性意見指出，數位環境為兒少實現獲取資訊的權利，提供了獨特的機會。家扶調查，兒少在網路社群使用經驗上，以獲得生活中實用知識為最多，且隨著孩子年紀越大而增加。
不過，網路社群亦潛藏兒少不宜的內容，1成4的學齡學童在瀏覽網路社群時，被迫接受可怕血腥的圖文內容，即使平台有標示「未滿18歲」警語，仍有超過2成的兒少會主動點擊，高中職生則高達3成。
值得一提的是，有1成6的兒少是在國小前就開始接觸網路社群，且約有160位兒少自述曾提供私密照，而國小中高年級學生就要面對網路霸凌、購物詐騙、提供私密照的狀況，比例甚至高於國中生，顯見兒少有越早開始了解網路社群使用安全的需求。
3C常成為親子衝突導火線 3招正向使用此次調查數據也顯示，兒少的網路安全知識主要來源為學校，然而詢問兒少成效，孩子表示家人討論其實更有幫助。家扶基金會邀請家長一起聽見兒少的心聲，並提供家長「3C」祕招，幫助孩子正向使用1.網路社群：
1.Convey雙向溝通：理解孩子的使用需求，親子保持交流空間。
2.Clear清楚約定：與孩子明確約定網路社群使用時間及規則。
3.Care 適時關心：關心孩子使用情況，即時提供所需的協助。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57894
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