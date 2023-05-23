瑪娃強度暴增中！日本氣象廳已轉強颱 氣象局預測最新侵台機率
颱風「瑪娃」（Mawar，馬來西亞命名，原意為玫瑰花）20日下午2時在菲律賓東方海面生成後就不斷增強，今（24）日稍早日本氣象廳已將「瑪娃」升級為「強烈颱風」，對此中央氣象局表示，日本和台灣針對強颱的定義有所不同，今日應該不會跟進日本做升級，最快明（24）日上午瑪娃才會達到台灣強颱的標準，至於後續是否侵台，則要觀察下週日（5/28）過後颱風北轉的位置，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局最新資料顯示，瑪娃颱風目前位於鵝鑾鼻東南東方3030公里的海面上，每小時13公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒40公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，七級風暴風半徑220公里，十級風暴風半徑 70 公里。
日本氣象廳在官網數據則顯示，瑪娃颱風近中心最大風速每秒45公尺，已經達到日本強颱的標準（44m/s≤最大風速< 54m/s），不過氣象局預報員曾昭誠指出，台灣對強颱的定義為，近中心最大風速每秒大於51公尺，目前瑪娃距離這標準還有一短時間，預計最快要在明日上午才會宣布轉為強颱。
曾昭誠指出，瑪娃颱風再生成後並無受到地形破壞，周邊海溫高且垂直風切小，因此強度拉升快速，未來瑪娃颱風會持續沿著「太平洋高壓」邊緣往西北方移動，並在下週日後北轉，若台平洋高壓勢力較強，颱風北轉後就會較靠近台灣產生較大威脅，太平洋高壓較弱，則會提早北轉，對台影響較小。
對此氣象局也公布最新「暴風圈侵襲機率」，其中南部的恆春機率達10％，外島蘭嶼11%，台中以南的地區也都有6至10％的侵襲機率，瑪娃颱風最新動向氣象局將持續觀測，請民眾多多留意最新資訊。