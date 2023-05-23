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俄邊境城鎮遭入侵　當局恐管制居民行動及通訊

▲俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州遭武裝團體攻擊，俄國內政部及聯邦安全局（FSB）地方總部均成攻擊目標。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州遭武裝團體攻擊，俄國內政部及聯邦安全局（FSB）地方總部均成攻擊目標。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭接壤的貝爾哥羅德州遭武裝團體攻擊，俄國內政部及聯邦安全局（FSB）地方總部均成攻擊目標。當地州長祭出「反恐計畫」，恐限制居民行動並管制通訊。

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路透社報導，據社群媒體上刊登未經證實的報導，俄國與烏克蘭接壤地區的主要城鎮在今天午夜過後遭到攻擊。部分報導指出，俄國內政部及聯邦安全局（FSB）地方總部已成攻擊目標。

烏國媒體「公眾」（Hromadske）引述烏軍情報部門的說法報導，這次攻擊事件出自2個反俄準軍事團體之手，分別是「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）及「俄羅斯志願軍」（Russian Volunteer Corps）。

報導指出，這2個團體均由致力與克里姆林宮當局對抗的俄國國民所組成。

烏國總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）在推特（Twitter）表示，基輔當局正在「關注貝爾哥羅德州（Belgorod）發生的事件」，但未涉入其中。

貝爾哥羅德州州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）今天表示，一個烏克蘭「破壞組織」已進入與烏克蘭接壤的俄國領土格萊伏隆（Graivoron），並稱已被俄國安全部隊擊退。

葛拉特卡夫祭出「反恐計畫」，授予當局更多的權限來壓制人流及通訊，當局有權限制居民活動與行動，也可暫停或限制行動網路、網路連線等通訊服務。

他深夜在加密通訊軟體Telegram說，該州城鎮鮑里索夫卡（Borisovka）及格萊伏隆多處房屋及行政大樓在2次獨立攻擊中遭破壞。

訂閱數破百萬、追蹤俄軍動向的Telegram頻道Rybar說，俄國內政部及聯邦安全局在該州的建築物也遭到攻擊。

葛拉特卡夫貼文中並未提及上述攻擊事件。路透社無法獨立核實情況。

俄國官媒俄羅斯新聞社（RIA）報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）已獲悉此事，目前正在驅逐「破壞分子」。

克宮還說，這次入侵目的在於轉移人們對烏東城鎮巴赫姆特（Bakhmut）的注意力。俄羅斯日前聲稱，在歷經9個多月的消耗戰後，俄軍已完全占領巴赫姆特，但遭基輔當局否認。（譯者：張茗喧/核稿：劉文瑜）1120523

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