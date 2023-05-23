《不熙娣》班底打臉詩亞 揭「私下解決」炒作內幕：與事實不符
藝人詩亞（斯亞、糖果）日前控訴《小姐不熙娣》的班底Pag在節目上說「藝人病」，根據線索網友點名詩亞，她也出面承認並提告Pag妨害名譽。Pag稍早親自發聲還原事情真相，發出長文反擊斯亞「這才是與事實不符！」
記者薛羽彤/綜合報導
Pag提到，當初節目主題在分享關於「藝人病」的故事，並非耍大牌或態度差等內容，更不是外界說的「價錢談不好就上節目抹黑」。Pag強調節目上沒公開姓名，也無誇大事實，只是陳述對方在討論時，強調了她的身分不同，「我覺得沒必要刻意強調」。關於報價，Pag坦言天價是她感受的價格，只是在詢問價格的過程中，對方的「身分意識」讓她感到不舒服，上節目剛好談到有關的主題，把3年前的事拿出來分享而已，「在沒有公開她身份的情況下，我在節目分享我對這個報價的感受有什麼不妥？」
詩亞2日公開她與Pag的對話截圖，Pag表示「因為她的對號入座，很遺憾的風向變成她很有禮貌，因為這個風向我也承受很多謾罵」。詩亞19日發文說要提告Pag妨害名譽，並發出限時動態，截圖Pag撥打電話給她，寫道「不要想私下解決」，對此，Pag澄清「這通電話是5/2她發我們對話紀錄的時候，她把價錢碼掉，我怕ig可以收回訊息，所以想存證的時候不小心按到的。」透露整通電話只有0.5秒的時間，「被炒作成5/19號要跟她私下解決？這個才是與事實不符。」