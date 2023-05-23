中部不渴了！盧秀燕：連續3波降雨都下在集水區

台中市昨夜雷聲大作，市長盧秀燕今上午宣佈，德基水庫蓄水率已經回到51.15%，若接下來都不下雨，供水亦可撐到7月。目前中部水情仍為黃燈，市府表示不會主動建議回復綠燈，一切尊重中央決定。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕今（23）在市政會議主動宣佈中部水情稍有舒緩，包括4月20日、5月18日、5月22日三波降雨，雖造成台中市臨時積淹水、樹倒、擋土牆崩壞等零星災情，幸好都下在集水區，各水庫蓄水率明顯上升，今早鯉魚潭蓄水率 46.14%，德基水庫 51.15%，和狀況最差時只有20幾%相比，是非常不錯的成績，「接下來如果不下雨的話，可以撐到7月」。
盧秀燕提醒市民，有水當思無水之苦，近來天氣不穩定，有些縣市暴雨成災，這段期間請市民多關注氣象報告，市府若接到情資，會及時發出圖卡或提示，請市民多加注意。
在盧秀燕積極爭取下，目前中部地區水情為黃燈。台中市水利局長范世億表示，黃燈主要為夜間減壓供水，對整體影響不大，因此市府不會主動建議回復綠燈，一切尊重中央決定。
依水利署統計，18至21日期間累積降雨，德基80.5毫米、鯉魚潭157.5毫米；蓄水率提升部份，德基1.4%、鯉魚潭4.3%；預估總降雨效益德基450萬噸、鯉魚潭670萬噸。大甲溪發電廠指出，今天上午9時德基水庫水位達1380.52公尺，比昨天上午9時的1380.01公尺上升約0.51公尺，為水庫帶來121萬噸進帳，水庫逕流量也從14cms增加至22cms。