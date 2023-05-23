陽帆快看！24歲正妹女兒不藏了 低胸洋裝辣曬性感美體
甜辣創作才女ANGIE安吉，是資深藝人陽帆的24歲愛女，她去年底首發個人創作單曲〈Unloving U〉，受到A-Lin、ØZI等前輩盛讚，日前安吉加盟索尼音樂，不僅參與了節目《為你唱情歌》，近來推出全新單曲〈To The Starz〉。而安吉在MV中換上綠色亮片洋裝，露出性感好身材。
記者吳雨婕/綜合報導
單曲〈To The Starz〉是安吉天馬行空的日常幻想，也是她如夢般的真實境遇，創作靈感是源自於她的偶像Bruno Mars的〈Talking to the Moon〉。歌詞以愛情故事和星星為主題，安吉表示，雖然她只是在對著星星說話，但實際上也是在對自己的精神喊話，充滿激勵人心的力量，安吉期許用她「ANGIE Style」的正能量鼓勵大家：「我們每個人內心都是一顆星星，等著閃閃發亮！」
在該曲MV中，安吉從平凡的女孩一步一步成為舞台上的巨星，她換上一套綠色亮片洋裝，秀出事業線、纖細手臂，性感身材不藏私大放送，散發她獨特的甜辣時尚魅力。安吉透露非常喜歡其中跳舞的場景，因為她平時就喜愛跳舞，但在練舞過程中發生了意料之外的情形，她表示，在第一堂課僅練了一個小時，她就不慎扭傷腳，無法繼續練習，接著幾天後，她又不小心「落枕」了，接連發生不順遂的事情，讓很想把舞跳好的她心裡有點崩潰，不過經過一段休息後，在身體情況逐漸復原後，她重新回到練舞教室努力練習，追回了應有的進度。