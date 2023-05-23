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多國發言挺台　外交部籲WHO排除中國施壓接納台灣

▲外交部國際組織司副司長李冠德（圖／截自外交部直播）
▲外交部國際組織司副司長李冠德（圖／截自外交部直播）

記者邱新博／台北報導

第76屆「世界衛生大會」（WHA）21日在瑞士日內瓦開議。外交部國際組織司副司長李冠德今表示，目前有多國在世界衛生大會中為我國發聲，呼籲WHO秉持專業與中立，排除中國的惡意政治蒙蔽與施壓，接納台灣以觀察員身分參與WHA，及完整參與WHO所有會議、機制及活動。

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外交部今舉行例行記者會，國際組織司副司長李冠德說明我國參與WHA後續情況，李冠德表示，繼貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4友邦代表就友邦聯合助我提案，為我國與中方及其扈從國家進行「2對2辯論」，嚴正駁斥中國以其自行妄稱但實則毫無國際普遍共識的「一個中國原則」，扭曲聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議，打壓我國國際參與的惡劣行徑；瓜地馬拉也於22日展開的「總討論」中接力為我國發聲，肯定台灣作為重要夥伴及對公衛健康的貢獻。

李冠德說，理念相近國家也踴躍發言挺台，會議進行至今已有日本、英國、澳大利亞、捷克、法國、加拿大、美國7國疾呼全球健康網絡必須納入台灣，肯定台灣作為全球公衛模範，應獲邀成為WHA觀察員及參與「世界衛生組織」（WHO）各項會議機制與活動。會中許多國家均表達對包容性、普遍性及接納所有利益攸關方的關切，高度呼應我國參與WHO的訴求，呼籲WHO正視納入台灣參與的必要性。


在各國接力挺台的強大聲勢下，中國在22日會議結束前，了無新意行使答辯權，批評上述為我國聲援的國家違反聯合國相關決議及「一個中國原則」；且中國乃施壓WHO排除台灣人民參與的元兇，竟厚顏誆稱在其安排下，台灣能夠及時與WHO交換資訊以應處公共衛生緊急事件。美方立即相應行使答辯權駁斥中國，力挺台灣是對抗疫情的成功範例，理應被WHO所接納，並重申美國堅定支持台灣有意義參與WHO等國際組織的長期一貫政策。

李冠德說，「德不孤，必有鄰」。外交部誠摯感謝友邦及理念相近國家在本年WHA為我國仗義發聲，全球各國行政、立法及各界國際友人，也持續以多元方式予我聲援，展現支持台灣參與WHA的浩大聲勢與強勁力道，對我國政府及人民是一大鼓舞。台灣將持續秉持「專業、務實、有貢獻」的精神，積極與友邦及理念相近國家合作，共同維護全球衛生安全。

外交部也呼籲WHO，秉持專業與中立，排除中國的惡意政治蒙蔽與施壓，聆聽國際社會發出的強大正義之聲，接納台灣以觀察員身分參與WHA，及完整參與WHO所有會議、機制及活動，讓台灣與世界各國共同締造「全民均健」的堅韌未來。

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