iPhone 14原廠殼「對折」！真的沒標錯價：下單後再分享
iPhone 14系列用戶如果想要換蘋果原廠手機殼的話，一定要把握PChome 24h這一波的低調優惠。PChome 24h默默在平台上架iPhone 14和iPhone 14 Pro系列的蘋果原廠MagSafe 矽膠保護殼優惠，目前在蘋果官網售價還要1490元，PChome 24h指定款下殺到699元，一次狂省對半價，相較於其他平台，優惠非常有感。
記者周淑萍/綜合報導
PChome 24h這次優惠頗具誠意，不是只有iPhone 14和iPhone 14 Plus，相當熱賣的iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max都在優惠行列中，原價要1490元，這次全部統一來到699元，一口氣打出5折以下的價格，一次買兩個都划算。
但優惠商品售完為止，因此有部分款式的顏色都已經售完，目前還可下單品項如下：
PTT上有網友看到此優惠就直接「下單兩個」、「推，前天才買990…」、「原來剛買完沒多久就遇到特價是這種感覺」、「可惡我還以為來到省錢版，只好先結帳了！」但也有網友提醒，矽膠殼容易沾黏灰塵毛髮，而且也容易沾指紋。
- iPhone 14 Pro：午夜黑、粉色、紅色
- iPhone 14 Pro Max：午夜黑、風暴藍、日暉、紅色、灰粉
- iPhone 14 ：紫丁香、紅色、粉色
- iPhone 14 Plus：紫丁香、風暴藍、粉色、日暉、紅色、木莓紫