何志偉爆日本查到台灣假護照 外交部：確認沒有遭到變造情形
民進黨立委何志偉昨日於立法院質詢時爆料，日本政府最近查獲一批台灣假護照，領務局長何震寰表示，目前沒有這樣的訊息。外交部今（23）日對此再次澄清，在領務局緊急與駐日代表處和辦事處連繫後確認，最近日本政府並沒有查報或通報查獲我國護照遭偽變造的情形。
記者邱新博／台北報導
何志偉昨於立法院外交國防委員會時質詢領務局長何震寰他最近掌握消息，日本政府目前查獲一批台灣假護照，這件事情是否屬實？何震寰目前沒有這樣的訊息，他會回去查一下；對於護照的的處置應編措施，何震寰表示，我國發行護照後，都會把相關資訊送給各國政府，也和各國政府聯繫。如果查獲假護照，除了我國本身收受辦理時辨認真偽之外，各國發現也會確認相關訊息。
外交部發言人劉永健在今日例行記者會中回應，外交部領務局緊急向駐日本代表處以及5個辦事處連繫後確認，最近日本政府並沒有查報或通報查獲我國護照遭偽變造的情形。
劉永健指出，為維護我國護照的公信力，外交部責成所有住在管處與駐在國境管單位保持密切聯繫，合作打擊護照不法，倘若接獲我國護照的變造案，會立刻相關案情報部，也會轉請相關檢調單位以及內政部移民署偵處。