談藍白合　柯文哲：若政策主張不相合要怎麼合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，柯文哲說，台灣是一體的，「難到侯友宜就不能到新竹城隍廟拜拜嗎？」認為這樣解讀沒意義。
媒體詢問藍白合議題，柯文哲表示，好歹是價值理念的討論，而不是權位分配，政治固然有世俗的一面，但也有理想一面；若民眾黨、國民黨兩邊政策主張不相合，那要怎麼合作。
柯文哲說，包含核能、廢考監、美中政策、年金改革等議題，過去兩黨都不曾討論過，「整天都在講藍白合，這要怎麼成功？」
鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名失利，19日赴日度假並於昨天返台。媒體詢問柯文哲近日是否與郭台銘聯繫。
柯文哲表示，郭台銘一回台灣他就下南部，26日才回台北，兩人每次都交錯，但有時間會再去拜訪。
媒體追問，是否擔憂國民黨未來操作棄保，導致「棄柯投侯」局面。柯文哲表示，棄保是藍綠對決時的標準操作方式，但民眾黨會努力說服國民，台灣應帶來新政治，而不是在藍綠泥淖打轉。
柯文哲也說，台灣面臨高齡化、少子化等問題，應思考不同世代的合作，並希望自己能當世代和解的代言人與橋樑。
談及im.B詐騙案牽扯許多政治人物，柯文哲表示，詐騙是台灣重大問題，但政治人物為何勾結這麼深，其中一個原因是台灣的選舉費用太高，變成每個參選人都要去找錢，導致財團、黑道有機可乘，呼籲應從制度面解決。
此外，民眾黨今天指出，柯文哲今天也開通2024年總統擬參選人的政治獻金專戶，並以官網、官方line群組發布訊息，民眾可直接捐款至政治獻金專戶，或透過官網連結至捐款網站，累積捐款兌換競選小物，而民眾黨將於26日開箱競選小物。（編輯：蘇龍麒）1120523