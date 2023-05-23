hito頒獎倒數11天！田馥甄「6分鐘表演內容」曝　別地方都聽不到

「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」於6月3日在台北小巨蛋閃耀登場，田馥甄確認出席並擔任演出嘉賓，將帶來hito流行音樂獎「絕對音樂」特別表演，往年「絕對音樂」的特別表演橋段都是典禮最高潮、最高收視率的亮點所在。主辦單位也趁機賣關子，提到田馥甄會有6分鐘的表演，而這段表演「在其他地方『應該』都聽不到」，且會奪走許多人的眼淚。 我是廣告 請繼續往下閱讀 Hit Fm聯播網表示，hito流行音樂獎頒獎典禮倒數「11」天，感謝田馥甄及工作團隊們力挺hito流行音樂獎擔任特別表演嘉賓，歌單上也不會讓大家失望，田馥甄將帶來超過6分鐘令人意想不到的演出，而且在其他地方「應該」都聽不到，保證再創絕對情歌新高度，讓在場聽眾都驚艷！Hit Fm也貼心提醒歌迷們：「Dear，衛生紙先準備好！」至於究竟是什麼歌單組合？Hit Fm預留伏筆表示：「目前難以昭告世界，但保證奪走很多眼淚！」▲▼田馥甄在「2023 hito流行音樂獎頒獎典禮」上將有長達6分鐘的表演。（圖／Hit Fm聯播網提供） 田馥甄日前宣布她在8月舉辦的「一一」巡迴演唱會台北最終場，將於27日早上11點在拓元售票系統開賣，突破自己個人開唱紀錄橫跨兩周、連唱5場，更曝光田馥甄將獻給樂迷們的五大驚喜，彷彿是最終場的畢業典禮，把所有想分享的一切，讓歌迷們一次滿足。而田馥甄在hito流行音樂獎的「絕對音樂」特別表演，就像是畢業典禮前的畢業展，讓參加畢典前的樂迷們，透過畢展搶先感受田馥甄在音樂上的巧思，也當作是「一一」巡迴演唱會前的暖身派對，田馥甄表示：「這次的表演，其他地方（應該）聽不到，希望可以成為大家的畢業歌單！」陽帆快看！24歲正妹女兒不藏了 低胸洋裝辣曬性感美體梁靜茹披超過10公斤禮服！喊「看到舊情人」 甜曝美好回憶湧現 林志炫開唱「緊急中斷30秒」！上演換衣秀 要大家腦補楊丞琳跳舞被嘲笑！不忍了爆粗口 「老娘會一直跳下去」