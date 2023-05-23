一片歌手誰最可惜？「他」30年前出道卻消失　狂被點名：生錯年代

《小美人魚》音樂創作有洋蔥！紀念已故作詞家　愛麗兒天籟獲盛讚

▲《小美人魚》音樂創作紀念已故作詞家，海莉貝利（飾愛麗兒）天籟美聲獲讚。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》音樂創作紀念已故作詞家，海莉貝利（飾愛麗兒）天籟美聲獲讚。（圖／迪士尼）

記者黃雅琪/綜合報導

迪士尼真人版電影《小美人魚》，今（23）日最新音樂創作幕後花絮大公開，原聲帶也已全面上線，經典名曲加上全新歌曲擦出火花，並紀念原版動畫已故作詞家，內含滿滿的洋蔥十分感人，再度操刀配樂作曲的原版金獎音樂大師亞倫孟肯，也大讚女主角海莉貝利天籟美聲情感豐沛，並與當紅王牌詞曲家林曼努爾米蘭達組成夢幻搭檔，眾星傾力獻唱。

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▲《小美人魚》海底世界場景相當精采。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》海底世界場景相當精采。（圖／迪士尼）
《小美人魚》最新幕後花絮「華麗音樂製作篇」，揭曉音樂製作的絕妙祕辛，為海鷗史卡托配音的華裔笑匠女星奧卡菲娜首先大讚片中的音樂：「光一想到就起雞皮疙瘩！」並說其中的歌曲「真的超越了電影本身」配音螃蟹大臣賽巴斯丁的戴維德迪格斯接著附和：「即使30年沒聽過，只要聽到第一個音符，整首歌就會湧上心頭！」

▲《小美人魚》奧卡菲娜在片中擔任潛水鳥史考托（Scuttle）的配音。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》奧卡菲娜在片中擔任「潛水鳥」史考托（Scuttle）的配音。（圖／迪士尼）
導演勞勃馬歇爾也直稱《小美人魚》的歌曲「實在歷久彌新」，並追憶英年早逝的原版動畫作詞家霍華艾許曼，希望拓展本片以彰顯他的創作；他也透露以更大的格局講述這個故事的關鍵祕方，就是原版作曲家亞倫孟肯和王牌詞曲家林曼努爾米蘭達，與他們兩位合作令他深感三生有幸，再度操刀配樂與作曲的孟肯，視與艾許曼合作的原版為「脫穎而出的珍寶」，所以與米蘭達合寫新曲令他興奮不已！

▲《小美人魚》雅各特倫布雷（Jacob Tremblay）為小比目魚配音。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》雅各特倫布雷（Jacob Tremblay）為小比目魚配音。（圖／迪士尼）
霍華艾許曼以《小美人魚》、《美女與野獸》和《阿拉丁》經典原版動畫等片，7度榮獲奧斯卡提名並兩度獲獎，於1991年40歲時離世，令人不勝唏噓，雖無緣看到後兩部電影廣受愛戴的輝煌成績，但生前仍得以為身兼製片的代表作《小美人魚》深感自豪並親自上台領獎，他留下的經典歌曲，也始終不曾被影迷忘記，且至今超過30年仍不斷地被傳唱。

▲《小美人魚》戴維德迪格斯（Daveed Diggs）為「螃蟹大臣」賽巴斯丁配音。（圖／迪士尼）
▲《小美人魚》戴維德迪格斯（Daveed Diggs）為「螃蟹大臣」賽巴斯丁配音。（圖／迪士尼）
同樣身兼本片製片與作詞的林曼努爾米蘭達，則感懷原版歌詞在他心目中的神聖地位，甚至是啟發他創作音樂劇的最大主因，並直呼霍華艾許曼為作詞設下不可置信的高標，主題曲〈嚮往的世界〉更是史上最棒的角色歌曲之一；亞倫孟肯與勞勃馬歇爾對飾演愛麗兒的主角海莉貝利讚不絕口，孟肯說她的天籟美聲情感豐沛滿溢他心，馬歇爾則說她的演唱充滿了深度與熱情，為這首歌曲賦予新生命；海莉自己也憶及演唱時心想：「要將這個演唱的時刻烙印在腦海中，永遠記得它。」《小美人魚》5月25日上映。

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