《小美人魚》音樂創作有洋蔥！紀念已故作詞家　愛麗兒天籟獲盛讚

我是廣告 請繼續往下閱讀
導演勞勃馬歇爾也直稱《小美人魚》的歌曲「實在歷久彌新」，並追憶英年早逝的原版動畫作詞家霍華艾許曼，希望拓展本片以彰顯他的創作；他也透露以更大的格局講述這個故事的關鍵祕方，就是原版作曲家亞倫孟肯和王牌詞曲家林曼努爾米蘭達，與他們兩位合作令他深感三生有幸，再度操刀配樂與作曲的孟肯，視與艾許曼合作的原版為「脫穎而出的珍寶」，所以與米蘭達合寫新曲令他興奮不已！
霍華艾許曼以《小美人魚》、《美女與野獸》和《阿拉丁》經典原版動畫等片，7度榮獲奧斯卡提名並兩度獲獎，於1991年40歲時離世，令人不勝唏噓，雖無緣看到後兩部電影廣受愛戴的輝煌成績，但生前仍得以為身兼製片的代表作《小美人魚》深感自豪並親自上台領獎，他留下的經典歌曲，也始終不曾被影迷忘記，且至今超過30年仍不斷地被傳唱。
同樣身兼本片製片與作詞的林曼努爾米蘭達，則感懷原版歌詞在他心目中的神聖地位，甚至是啟發他創作音樂劇的最大主因，並直呼霍華艾許曼為作詞設下不可置信的高標，主題曲〈嚮往的世界〉更是史上最棒的角色歌曲之一；亞倫孟肯與勞勃馬歇爾對飾演愛麗兒的主角海莉貝利讚不絕口，孟肯說她的天籟美聲情感豐沛滿溢他心，馬歇爾則說她的演唱充滿了深度與熱情，為這首歌曲賦予新生命；海莉自己也憶及演唱時心想：「要將這個演唱的時刻烙印在腦海中，永遠記得它。」《小美人魚》5月25日上映。