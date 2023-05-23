商總、韓國貿協簽MOU　推動台韓產業合作交流、擴大商機

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許舒博提到，自他上任以來，深感要做好商總理事長有2個主要職責，第一，協助所有的會員產業，解決經濟、環境等各種不同的問題，第二，帶領產業，面向世界，開拓商機。
為協助台灣食品業者拓銷韓國市場，商總於去年12月組團至韓國參訪及辦理媒合會，初步達成近620萬美元訂單，也在此行拜會韓國貿易協會，在雙方持續密切互動與交流後，發現韓國與台灣產業之間有著高度的互補性，若能夠強化交流合作，必定能協助台韓產業加速發展、擴大商機，故有兩會簽署合作備忘錄的動機。
決定展開更深入的合作後，韓國貿易協會常務副會長鄭晚基除了親自來台與商總簽署合作備忘錄之外，同時也率領35家韓國業者在台辦理首場商業媒合會，商總預計，自明年起，每年將以韓國貿易協會辦理一到兩場的商業媒合會，規劃以食品、觀光、健康、醫療、美容美妝、遊戲等進行交流，以具體行動展現兩會力助台韓產業互惠發展的決心。
許舒博指出，韓國來台觀光旅遊人數近幾年也逐步攀升，透過旅遊、互訪加強交流，讓雙方貿易增加，最主要就是期盼每一年都有相當程度的互訪，以採購與銷售合併的形式舉辦活動，這是商總此次與韓國貿易協會共同的未來目標。
鄭晚基於致詞時指出，韓台貿易總額目前大多集中在半導體產業上，但實際上，在消費產品方面，也有很大的發展空間。目前韓國消費品佔出口總額11.8%，其中約24%出口美國，反而與韓國地緣較近且文化交流密切的台灣，出口量僅佔美國的六分之一，顯見未來韓台在消費產品市場上具備相當大的合作商機。
他在媒體聯訪時表示，能源合作上主要關注兩方面，首先是再生能源，也許未來可以有合作的空間，另一個是氫能，目前氫能是韓國非常注重發的項目，除此之外，台灣的製造業是強項，希望有機會可以加入氫能發展，雙方在這方面應該也找得出合作的機會。