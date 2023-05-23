NBA季後賽／詹皇驚傳可能退休　稱將「考慮下賽季是否繼續打球」

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不過對於自己生涯的第20個賽季的結果，他顯然並不感到滿意，在賽後記者會上直言自己並不對打進分區決賽感到高興，因為他唯一的目標就是去競爭總冠軍。
之後，James似乎也暗示他的未來存在著一些其他的可能，直言自己對於下賽季還有許多需要思考的方向。根據《Bleacher Report》報導，聯盟消息人士稱他可能會考慮退役。
「我有很多事情需要去考慮。．．．就我個人而言，隨著我的職籃生涯到了這個階段，有很多事情要考慮。」James如此說道，考慮到他在休賽期可能需要進行腳部手術，他年老的身體能否保持同樣的狀態，讓人感到懷疑。《馬卡報》認為他也有可能休息一年，然後復出後兒子一起打球。
而ESPN記者Dave McMenamin則爆料自己後續追問James在記者會上稱要「考慮未來」是指什麼意思，對方回應道：「考慮我是否想在下個賽季繼續打球」，之後他又問詹皇是不是會考慮退休，對方承認有在考慮此事。
在這個賽季中，James都表明自己想和大兒子Bronny在NBA中一起打球，後者預計投入2024年NBA選秀大會。詹皇可能將會思考是否會在個人的第21個賽季回歸。他的合約還有2年，總價9700萬美元，但最後一年是球員選項。
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