瑪娃最快明天轉強颱！最新「預測3路徑」曝光 撲台關鍵全看它
颱風「瑪娃」（Mawar，馬來西亞命名，原意為玫瑰花）20日下午2時在菲律賓東方海面生成後就不斷增強，今（24）日稍早日本氣象廳已示警「瑪娃」強度「非常強」，我國中央氣象局則暫時維持「中颱」等級，以目前各國模式預測路徑來看，瑪娃「北轉的時間」會是對台灣影響最重要的變因，預估在下週日至下週二（5/28至5/30）都有可能，對此臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也整理出3大預測路徑分別對台灣的影響。
記者張志浩/綜合報導
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，瑪娃颱風後期路徑的關鍵在於「太平洋高壓勢力」消長，由於下週北方槽線東移，預期高壓勢力會減弱東退，因此瑪娃會順著高壓邊緣往北轉彎，所以「太平洋高壓的減弱時間」，將決定台灣被瑪娃影響的程度。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，目前看來，瑪娃颱風在距離台灣還有一段距離時「轉向東北」機率最高，達55%，此時台灣會被颱風外圍的沉降氣流大大影響，因此中南部會很熱，僅北部、東部受外圍環流出現些許降雨。若颱風較晚北轉「貼近台灣」帶來的雨水就會更多，嚴重點在下週日前後直接侵台的話，或許水庫可以充分解渴，但災害可能也無法避免，此種情況發生機率約40％。
最後一條路線為「穿越呂宋島北部」，此種情況機率很低，不過也會讓台灣受到颱風外圍的沉降氣流影響，西半部地區會很熱，僅東部、恆春有些許降雨。
中央氣象局預報曾昭誠則表示，瑪娃颱風生成後並無受到地形破壞，周邊海溫高且垂直風切小，因此強度拉升快速，未來瑪娃颱風會持續沿著「太平洋高壓」邊緣往西北方移動，受到導引氣流牽引後加速，並在下週日前後北轉，若太平洋高壓勢力較強，颱風北轉後就會較靠近台灣產生較大威脅，太平洋高壓較弱，則會提早北轉，對台影響較小，實際情況還有待觀察。