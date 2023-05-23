企鵝妹路邊救浪浪「急奔10km山路」到醫院！2萬人被暖爆：好善良
南韓實況主企鵝妹Jinny（柳允進，윰찌니）來到台灣徒步環島已經邁入第25天，不過，昨（22）日在南投前往彰化的路上竟遇到一隻出生不到3個月的流浪狗，而且身體狀況有些虛弱，沒想到卻激起企鵝妹的母愛，不僅帶浪浪到醫院治療，還給牠取名叫「Gina」，晚上還親自替浪浪洗澡，決定要為牠尋找一個溫暖的家。
記者詹鎰睿/綜合報導
回顧昨日傍晚，企鵝妹先是在公路旁遇見這隻瘦弱的棕色小型流浪狗，縮在路邊的模樣似乎有些害怕，而原本就喜愛小動物的企鵝妹瞬間融化，不斷詢問浪浪「家住哪裡？」、「會不會餓？」也餵了狗狗專屬的食物，還給牠取名為「Gina」。
眼看就快天黑，企鵝妹則擔心Gina獨自在路上會有危險，便決定抱起Gina尋求幫助，幸好有前來送水的熱心民眾幫忙，先將Gina載到動物醫院檢查治療，而企鵝妹也中斷原本的行程，在趕了將近10公里的山路，終於在醫院關門前抵達，所幸Gina只是有點營養不良和一點點皮膚病，年紀也才3個月大，還是位小女生。
最後，企鵝妹決定帶著Gina到飯店休息，還替Gina洗澡、擦藥，在結束直播前，企鵝妹表示將會休息一天，與家人討論要不要領養，或是尋求台灣熱心觀眾領養，也不排除會帶著Gina一起環島。
事後企鵝妹也在IG上表示，「我很抱歉，今天在實況的最後換了拍照地點，而且只能跟大家拍團體照，因為我必須要帶狗狗到飯店，並且的好好照顧牠。」整起過程不僅感動2萬多名觀眾，紛紛捐錢抖內，在PTT上也掀起廣大討論，紛紛大讚企鵝妹相當有愛心。
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