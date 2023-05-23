台大生歧視政見遭炎上　經濟系教授：學生不知言論自由界限

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台大經濟系已通報台大性平會，後續將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，系上將啟動輔導機制；台大今天也發表致歉聲明，表示堅決反對任何形式的歧視，致力打造多元、平等的校園環境，並將著手研擬成立相關委員會，藉由制度保障校內教職員工免受歧視的權益。
蘇軒立昨天在臉書發文指出，首先要譴責學生不把系學會選舉當一回事，4組候選人有3組的政見都在開玩笑，彷彿選舉就是開玩笑的場合；其次要譴責學生都是滿18歲的成年人了，就要為自己的行為負責；第三也要譴責他們充滿歧視的言論，念到建中和台大，卻不懂平等。
蘇軒立說，但看到2022台北市長選舉一共有12組候選人，其中不乏不正經的政見，包括重建海霸王，淋巴操，陽明山開賭場，還有上一次的蜂蜜檸檬，就譴責不下去了；學生的世界很狹隘，學科和考試佔了大部分，大部分大一學生的心智和國高中生沒兩樣，往往是到了大二或大三後才會變的較成熟，但小孩沒做好，是大人沒教好；而平等不是從公民課本學來的知識，而是從成長的環境中習得。
蘇軒立認為，在一個充滿歧視的社會中長大的人是學不會從內心感受到平等的。例如種族平等，就需要在多元種族的環境中成長，和不同族群的人共事與生活，這樣才真的可以瞭解與學會尊重彼此的異同；性別平等，就需要我們的小孩在多元性別的環境中成長，與不同性別的人共同生活，互動，交流，並建立關係，然後從中真正地體會不同性別的異同。
因此他認為該起事件最大的問題在於這些「開玩笑」的學生不知道界限在哪裡，真的對於性平無知，而且還打從心底相信一些過界的認知，例如某生道歉竟然還提說「我真的對議題有想法」，而這個無知與過界的想法，反應的是整個系統的問題。另一個問題是學生會竟然還允許這樣的政見刊出，顯示系學會的大學生們不知道言論自由的界限在哪，這些過界的玩笑政見在草擬的時候，其他同儕不知情嗎？為何無法在一開始被制止呢？又例如去年台大想要修法，若學生政見違反性別平等教育法需修正後才能刊登，但是被學生代表擋下來就是個不懂言論自由界限的例子。（但相信今後不會被擋了）
蘇軒立提到，這些對於性平與言論自由的無知其實常常出現在台大的學生選舉上，包含去年性平委員會學生委員的選舉政見，也一度上了新聞。表明這並非個案，「而是我們的教育沒做好，沒做好的原因是社會沒有提供適當的環境」，絕對不是教科書沒寫或是考試沒考，「平等的學習需要來自於平等的生活環境。」
蘇軒立說，社會的反應這麼大，大部份是來自對於「菁英」的失望，但身為「菁英」，言語間卻充滿歧視的人少見嗎？畢竟我們每天都可以看到「菁英」政治人物在大眾面前口吐芬芳。
他認為真正問題的根源還是在於整個社會環境的不平等和僵固的流動性，而整體事件，其實反映的是台灣社會不平等的環境，改善環境的辦法，在於兒童的早期教養，教育父母正確的教養方式，與創傷知情，而創傷，是社會問題最根源的起始。