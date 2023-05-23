一起認識印尼女英雄！「你不知道的印尼」活動曝

5月是感恩的月份，移民署中區事務大隊彰化縣服務站21日結合彰化縣新移民協會及八堡文化於彰化中興莊，辦理「你不知道的印尼」多元文化宣導活動，帶領新住民家庭及社區民眾一同認識印尼女英雄「卡蒂妮」，聆聽她以自身的力量推動女性及婚姻平權的故事，並一起製作印尼國民小吃蔬菜沙拉，歡度溫馨5月天。
記者賴正琳／綜合報導
彰化縣服務站今年度第一場多元文化宣導活動，特別邀請彰化縣新移民協會理事長譚艷薇擔任講師，她說印尼有一位女英雄「卡蒂妮」，是印尼第一個爭取女性地位和權益的婦女，傳統印尼社會女性地位普遍低落，很少女性可以受教育和工作，卡蒂妮出生於1879年的爪哇貴族家庭，意識到當時的社會對於女性有許多框架規矩，限制女性發展，在她短短25年人生裡，致力於印尼女權運動，推動教育並創辦女子學校，卡蒂妮就如同印尼的母親，因為她的努力，印尼女性才能翻轉人生，為了紀念她，印尼特別訂在每年4月21日為卡蒂妮日(又稱女英雄日)。譚理事長接著帶領學員製作印尼常見的國民小吃蔬菜沙拉，從沙拉醬開始製作，用花生、羅旺果、棕梠糖、蒜香餅乾等磨製而成，鹹甜的醬汁搭配蔬菜和印尼粽子別有一番風味。學員們首次動手研磨沙拉醬，在大家一陣手忙腳亂後，終於大功告成。來自印尼的雨荷說，最懷念的就是這道家鄉味。八堡文化執行長劉彥成表示，文化即生活，期待透過多元文化的交流，讓台灣社會越來越能包容及欣賞各種族的多元文化。
彰化縣服務站站主任林弘志表示，台灣是一個多元族群的寶島，新住民在台灣落地生根，帶來豐富的母國文化，每一位母親都是女英雄，希望透過多元文化宣導活動建立一個融合、互相尊重的社會。另外提醒新住民朋友出國勿攜帶、郵寄豬肉製品來台，最高可罰新台幣100萬元，不能當場繳清罰款者，將拒絕入境，請民眾千萬不要因為想念家鄉味，誤觸法網。