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穿緊身褲、車褲小陰唇現形好尷尬！　1治療方式防發炎、助美觀

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健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】過了立夏，炙熱的天氣又即將到來。近年全民健身運動風潮興盛，女性規律運動比例更逐年提升，加上天氣炎熱，女性身著短褲、緊身褲、車褲、瑜伽褲，甚至泳衣、丁字褲等穿搭機會大幅提升，但共同特點為都會牢牢緊貼著私密處，更顯私密處保養的重要。

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衣褲緊貼私密處　小陰唇就此現形

安南醫院整形外科醫師李璧蓉分享，很多女性穿起貼身或緊身服裝時，常感私密處「卡卡的」、很不舒服，有的還受私密處模樣突出似「駱駝蹄」，抑或是運動完發現私密處磨破皮等問題所困擾。這些情形有可能源自於「小陰唇肥大」，意即先天性或後天造成小陰唇結構異常。

小陰唇過長、突出　難清潔易產生異味

李璧蓉醫師進一步補充，正常狀態下，大陰唇會在青春期開始產生脂肪堆積，進而把小陰唇包覆在內，因此一般站立的狀況下，小陰唇是不會外露的；然而，當小陰唇過長、過於突出時，便會於日常生活中帶來鮮為人知的困擾，例如再怎麼努力維持清爽，都還是會因為皺褶處太多造成清潔困難，連帶產生異味，甚至比常人來得容易發炎。

困擾女性民眾的小陰唇　可接受陰唇整形手術　

根據美國美容整形外科學會（ASAPS）統計，年輕女性接受陰唇整形手術的比例逐年增加。李璧蓉醫師表示在台灣亦然，小陰唇整形手術在這幾年已被越來越多女性重視，且不單純是為了變美，更重要的是改善生活品質。

李璧蓉醫師解釋小陰唇整形手術的脈絡，首先會把過長、過多且長期摩擦致色素沉積的肥厚部份切除，再做精細的重建縫合，並使用組織凝膠幫助傷口癒合。她補充，一般採局部麻醉，但因為私密處是神經較為敏感的位置，也可選擇靜脈麻醉，屆時會由麻醉專科醫師執行，全程監控麻醉深度，確保手術安全無虞。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57892

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