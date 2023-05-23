報導許藍方傳「裸身照」給人夫挨告　週刊記者不起訴

猴痘再增20例！8成都在北部　疾管署籲快打疫苗

▲疾管署今（23）日公布國內新增20例猴痘（Mpox）病例。（圖／記者許若茵攝，2023.05.23）
▲疾管署今（23）日公布國內新增20例猴痘（Mpox）病例。（圖／記者許若茵攝，2023.05.23）

記者許若茵／台北報導

疾管署今（23）日公布國內新增20例猴痘（Mpox）病例，其中17例為本土、3例為境外移入個案，分別為泰國2例及日本有1例移入，均為本國籍男性，居住縣市為北部16例、中部1例、南部3例，年齡介於20多歲至40多歲，發病日介於4月15日至5月19日，因身體陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱等症狀，經醫師評估後採檢通報，分別於5月16日至5月21日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者25名，已進行衛教並自我健康監測21天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
疾管署指出，此波猴痘疫情自去年5月中於英國爆發以來，全球累計至少110國報告逾8.7萬例病例，分布以美洲及歐洲最多，近期全球疫情趨緩，惟亞太國家略升，其中韓國自4月起疫情上升明顯，迄今新增達80例且多為本土病例，基於當地具感染風險，疾管署署已自5月15日起提升韓國猴痘旅遊疫情建議等級至第一級：注意(Watch)。

疾管署說明，目前全球共計38國將猴痘列為第一級。台灣自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診111例病例，包含98例本土及13例境外移入，其中53例已康復，10例仍住院治療中、48例於居家自主健康管理中。

疾管署統計，截至5月22日共計完成3萬2608人次Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防接種198人次及暴露前預防接種3萬2410人次；而符合「近6個月內曾有高風險性行為者」計接種3萬1047人次。另，已接種1劑者2萬9942人，已完成2劑疫苗接種者為2666人。

疾管署表示，為提供符合「近6個月內曾有高風險性行為」接種條件之民眾，包括接種第1劑疫苗已間隔至少4週以上應完成第2劑的民眾，更具方便性及可近性之接種服務，統計截至5月22日止，全國共82家合作醫療院所可提供接種服務。

符合資格得民眾，可至各縣市政府衛生局網站或疾管署網站，查詢合作醫院名單及預約掛號等資訊，並逕至合作醫療院所預約接種，或於性病就診時轉介接種。

疾管署提醒，根據文獻顯示，完整接種2劑猴痘疫苗的保護力趨近9成，接種1劑則有約4至8成的保護力。此外，也提醒接種疫苗後，身體需要約需14天產生抗體，以達保護力，因此提醒在14天內或僅接種1劑的民眾仍要適當保護自己，減少暴露的風險。

疾管署呼籲，猴痘傳播對象具侷限性，此波疫情以親密接觸之人際傳播為主，提醒民眾前往流行地區或國內風險場域，應落實自我防護，並避免出入可能與不特定人士親密接觸之社交活動等風險場域，如出現皮膚病灶，例如：皮疹、水泡、斑疹、斑丘疹、膿疱等，以及發燒、畏寒/寒顫、頭痛、肌肉痛、背痛、關節痛、淋巴腺腫大如耳周、腋窩、頸部或腹股溝等處等疑似症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知醫師旅遊史、高風險場域暴露史及接觸史。

新冠疫情升溫！長者打疫苗有獎品　醫院口罩令持續延長

時隔6年又來！檢出「蘋果蠹蛾」幼蟲　 南非蘋果暫停輸臺

誠品疑個資外洩調查中　唐鳳：處分像是換成防火建材

選舉政見涉歧視　台大經濟生道歉：停止選舉活動

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀