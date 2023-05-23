藤岡靛加盟Netflix台劇《誰是被害者2》 卡司囊括蘇慧倫、劉俊謙
Netflix《誰是被害者》第2季主演張孝全、許瑋甯、王識賢、李沐全數回歸，今（23）日首度曝光重量級卡司，包含睽違11年再次跨界擔任演員的蘇慧倫、睽違多年重回台灣拍攝戲劇的日本演員藤岡靛，以及曾在2020年以電影《幻愛》提名第57屆金馬獎最佳新演員獎的香港演員劉俊謙，都將以全新角色加入《誰是被害者》，海內外黃金陣容齊飆戲，令人期待。
記者羅凌筠/綜合報導
時隔十多年重拾演員身分的蘇慧倫，將飾演劇中辦案手法冷靜沈著的法醫「薛欣寧」，和張孝全、王識賢一同參與追查過程，首次參演類型片的蘇慧倫坦言：「在一開始接到邀請時，因為對於類型片感到陌生還滿不安的，思考了非常久，可是心裡一直有一種聲音在呼喚我，有很想試試看的衝動。」而對於時隔十多年再回到劇組，她也表示：「很有趣的是，在開拍後發現現在的戲劇拍攝環境與制度，和以往的經驗都有相當大的不同。加上在2003年也和孝全合作過，等於和他一起進入新的演出形態，也有時空微妙交錯的新鮮感。」相當期待兩人此次合作產生的新火花。
藤岡靛過去就曾參演過多部台灣經典偶像劇，如《極道學園》、《轉角＊遇到愛》、《不良笑花》等等。此次藤岡靛回歸華語作品拍攝，飾演檢察官「張耿浩」，劇中將會與張孝全一同辦案，更有許多精彩對手戲，談及多年後重回台灣拍攝的心情，藤岡靛表示：「想當年把工作據點從台灣轉去日本，轉眼已經要10年了。這次有機會回到台灣，用全中文去演繹一個具有挑戰性的角色，對我而言好像又進入了一個新的篇章。打開中文劇本的那一瞬間，就很自然回到了我演藝生涯的初心。」
劉俊謙此次以全新角色加入《誰是被害者》第2季，飾演一名救助失家青少年的「七葉基金會」創辦人「林明誠」，劉俊謙也分享自己本身就是《誰是被害者》的劇迷，對於能夠參演第2季，他興奮表示：「我自己非常喜歡《誰是被害者》，從首季就很關注，從去年知道有機會參與演出全新一季，就有感受到一定的壓力，做了很久的準備功課，但同時能和這麼多優秀的台灣演員合作，也令我感到很新鮮、很興奮、很期待。」