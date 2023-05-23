Selina懷孕搭星宇飛機被雷擊！整機狂晃嚇壞 空服員這舉動超暖
Selina今年3月在自己的Podcast節目《迎任而解》上宣布懷上男寶「小腰果」的喜訊，讓粉絲開心不已，而她新一集節目上架，Selina分享她4月初的時候搭機去泰國旅遊時，在空中遇到天氣不穩，整架飛機一直晃，讓她很緊張。而空服員的一個行為，讓Selina感到暖心。
記者吳雨婕/綜合報導
Selina把握時間，趁著空檔帶著肚子裡的小腰果去泰國旅遊，去程搭乘的是星宇航空，男友小徐的座位在她前面，小倆口沒有坐一起，Selina提到，在飛機起飛後就遇到小插曲，「飛機非常晃，一直衝不破雲層。」飛機不僅顛簸非常嚴重，機上警示燈還狂響，讓她緊張又焦慮，而坐在前面的小徐，為了安撫Selina的不安，貼心的把手伸到後方，Selina趕緊抓緊男友的手，「後來好一點，我就放鬆了，又開始顛簸的時候，他的手就又伸過來。」而小徐暖心的行為，羨煞許多人。
Selina透露，直到順利抵達泰國曼谷後才看到新聞，原來是她搭乘的那班飛機遇到雷擊，幸好最後平安落地。Selina也分享在飛機快降落時，被機上的機組人員認出來，對方寫了小卡片送給她，還有一個綠色乖乖的吊飾，祝她旅途順利外，寶寶也能乖乖的。