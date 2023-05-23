小S「15年舊帆布包」終於肯換！罕曬手工新包被讚：全球限量唯一
女星小S（徐熙娣）在演藝圈地位相當高，跨足影視歌三棲，主持功力更是深厚，吸引一票鐵粉追隨，但小S個性卻十分節儉，平時最常揹的就是帆布包，還足足揹了15年沒換，昨（22）日她終於曬出大姐送的手作新包包，這個禮物不只心意滿滿還時尚感十足，讓她開心直呼：「以後它會和10幾年的包包輪番上陣。」
記者賴禹妡/綜合報導
小S平時個性節儉，最常揹的不是精品名牌包包，而是「Paul Smith」的條紋款帆布包，她無論是錄影還是出遊手上都會拿這個包包，日常打卡照也時常看到它的身影，這個帆布包瞬間成為粉絲了「辨認偶像」的經典物品。
而小S昨日發文曬出新包包，寫下「這是我大姐打給我的包包️，以後它會和10幾年的包包輪番上陣」，只見該款編織包包為百搭駝色，同樣有大容量，貼心地符合小S對包包的需求，暖心禮物也讓小S忍不住熱情告白：「愛妳珍珍。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「十幾年包包心想：總算有人跟它輪班了」、「完全就是妳的包，量身訂作」、「全球限量唯一的包欸」、「感覺很耐裝，家人的心意比什麼都重要」、「超好看的」、「接下來的幾年我們都會對它越來越熟悉的」、「十幾年的包包可以喘口氣了」、「萬年老包終於可以偶爾休息休息了，恭喜它」。