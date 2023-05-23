陳歐珀捲詐騙案稱「識人不明」　黃國昌痛批：受騙還長期接受資助

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黃國昌說，陳歐珀的女兒於2020年5月跟民進黨宜蘭大方大老陳正坤女兒，以及曾國緯的女友張淑芬合資購買一間房子，3個人各出300萬元，「這樣還要跟社會大眾說你跟詐騙集團不熟？」
黃國昌更指出，立法院交通委員會在2020年6月20日曾安排到宜蘭考察，當天正好是曾耀鋒五結豪宅招待所「入厝日」，陳歐珀在考察結束後和官員與商人到曾耀鋒豪宅招待所開趴，在場甚至還有交通部官員、台鐵官員、土地開發商，「這種幾乎跨越法律紅線的事情都幹得出來，政府還跟社會宣示要成立打詐國家隊？要被害者情何以堪？金管會主委還指責被害人是你們自己要去投資？」
黃國昌痛批，陳歐珀一再說謊讓人忍無可忍，因此今天早上揭露，最晚在2020年9月，當曾耀鋒夫妻不斷炫耀自己跟綠營大官、部長、監察委員等熟識關係，甚至在私人招待所狂歡的同時，就有宜蘭同鄉、陳歐珀支持者警告，這些人很危險，陳歐珀不要一天到晚在外跟他人飲酒做樂，且這場詐騙就是「龐式騙局」，雪球會越滾越大，被害人越來越多，等泡泡爆了，傷亡才會如此嚴重，不該拿的政治獻金就不要拿。
針對國民黨點名行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、總統府秘書長林佳龍等人也與此樁詐騙有關，甚至跟黨內派系做牽連，黃國昌提到，曾耀鋒結交的人士，已超越派系界線，所以應該不是派系內鬥，「但就是代表這群人真的長不大、學不乖。」