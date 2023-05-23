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陳歐珀捲詐騙案稱「識人不明」　黃國昌痛批：受騙還長期接受資助

▲前立委黃國昌指出陳歐珀長期接受詐騙集團金主資助。（圖／震傳媒提供）
▲前立委黃國昌指出陳歐珀長期接受詐騙集團金主資助。（圖／震傳媒提供）

記者呂炯昌／台北報導

不動產借貸媒合平台imB遭爆以「假債權、真吸金」方式，詐騙吸金高達25億元台幣，受害人數高達數千人。im.B詐騙風暴越捲越大，民進黨立委陳歐珀因為捲入詐騙風暴宣布退選，對於陳歐珀稱「識人不明」、毫不知情，前立委黃國昌今（23）日痛批受騙還長期接受資助，陳歐珀的女兒還跟詐騙集團主嫌的女友一起合資買房，「這樣還要跟社會大眾說你跟詐騙集團不熟？」

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黃國昌接受媒體人黃光芹網路節目專訪表示，黃國昌指出，曾耀鋒（被通緝後改名為曾國緯）透過陳歐珀認識許多政商名流，也發現陳歐珀長期接受詐騙集團金主資助，曾耀鋒跟妻子張淑芬在羅東精華區購入辦公大樓，可說是詐騙大本營，更裝潢成陳歐珀競選總部，2020年後則改成陳歐珀的服務處，「這樣子陳歐珀還敢說不熟？跟曾只有一面之緣？甚至座車還登記在詐騙集團旗下公司？」

黃國昌說，陳歐珀的女兒於2020年5月跟民進黨宜蘭大方大老陳正坤女兒，以及曾國緯的女友張淑芬合資購買一間房子，3個人各出300萬元，「這樣還要跟社會大眾說你跟詐騙集團不熟？」

黃國昌更指出，立法院交通委員會在2020年6月20日曾安排到宜蘭考察，當天正好是曾耀鋒五結豪宅招待所「入厝日」，陳歐珀在考察結束後和官員與商人到曾耀鋒豪宅招待所開趴，在場甚至還有交通部官員、台鐵官員、土地開發商，「這種幾乎跨越法律紅線的事情都幹得出來，政府還跟社會宣示要成立打詐國家隊？要被害者情何以堪？金管會主委還指責被害人是你們自己要去投資？」

黃國昌痛批，陳歐珀一再說謊讓人忍無可忍，因此今天早上揭露，最晚在2020年9月，當曾耀鋒夫妻不斷炫耀自己跟綠營大官、部長、監察委員等熟識關係，甚至在私人招待所狂歡的同時，就有宜蘭同鄉、陳歐珀支持者警告，這些人很危險，陳歐珀不要一天到晚在外跟他人飲酒做樂，且這場詐騙就是「龐式騙局」，雪球會越滾越大，被害人越來越多，等泡泡爆了，傷亡才會如此嚴重，不該拿的政治獻金就不要拿。

針對國民黨點名行政院副院長鄭文燦、台南市長黃偉哲、總統府秘書長林佳龍等人也與此樁詐騙有關，甚至跟黨內派系做牽連，黃國昌提到，曾耀鋒結交的人士，已超越派系界線，所以應該不是派系內鬥，「但就是代表這群人真的長不大、學不乖。」

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