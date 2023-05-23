綠營批跟黑金民代同台靠攏 侯友宜反問：民進黨不需要做檢討嗎？
即將代表國民黨參選2024總統大選的新北市長侯友宜，今（23）日出席警察局治安會報，在接受媒體聯訪時問到前一日市政行程受訪時背後站的國民黨新北市議員周勝考，因涉嫌收賄一審遭判刑10年，綠營指控說就是靠攏黑金，對此侯友宜未直接回答，僅談到詐騙集團是人民最痛恨的事情，如果政治人物去使用詐騙集團的車子跟房子，這是很嚴重的事情，反問民進黨不需要去做一個檢討嗎？
記者吳嘉億／新北報導
對於是否相信周勝考清白？侯友宜表示，法律之前人人平等，在法律之前沒有人可以逍遙法外；強調更重要的是現在詐騙集團猖獗，最主要詐騙集團不但詐騙，結合了組織犯罪暴力集團擁槍自重，動不動就傳出有擄人之事，所以從組織犯罪暴力到詐騙已經形成一個共生體，這是人民最痛恨的一件事情。
記者也追問im.B詐騙集團主嫌曾國緯也與前警政署長陳家欽還有前總統府祕書長蘇嘉全同桌吃飯，其中陳家欽過去也是挺侯的。對此，侯友宜則表示反詐騙是全民大家的共識，對詐騙集團絕不軟手。
至於對手民眾黨主席柯文哲提到可以跟還海集團創辦人郭台銘合作，對未來三強鼎立要怎樣應對？侯友宜表示，柯跟郭都是他的朋友，尤其柯文哲在擔任台北市長這段時間，雙北合作是非常的緊密，大家有共同的理想、共同的價值，最重要的是不分你我、不分族群、更不分任何政黨，大家一起同心齊力，守護國家，愛台澎金馬這塊土地的所有人。
外傳苗栗縣長鍾東錦私下評論指侯無情無義，若是侯出線會私下挺郭或柯。對此，侯友宜說他跟鍾縣長都還蠻熟的，面對外面的挑戰、市政的合作，不管是苗栗縣、新北市，在很多市政的交流大家一起努力，只要大家都願意同心齊力、團結在一起，強調朋友在過程當中可以互相理解、互相包容更互相尊重。