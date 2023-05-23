墨西哥疑爆真菌性腦膜炎群聚　疾管署：不具傳染性

疾管署今（23）日表示，美國CDC在今（2023）年5月17日針對前往墨西哥進行外科處置的醫療旅遊發布警示。近期發現從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美國的人當中，有疑似真菌性腦膜炎群聚感染情形，這些病人都曾經於當地的診所（包括River Side Surgical Center及Clinica K-3）接受採取硬脊膜外麻醉（epidural anesthesia）方式的美容醫學手術。疾管署說，此次真菌性腦膜炎目前感染病原未明，但不具有傳染性，不會經由人與人間傳播擴散。
記者許若茵／台北報導
美國CDC建議，民眾如果有預定前往馬塔摩洛斯接受美容醫學手術，在致病原因尚未釐清前，應延後或取消手術預約；並呼籲在今年1月1日起曾經前往馬塔摩洛斯接受手術的民眾，應注意自身健康狀況，如果出現疑似腦膜炎症狀如發燒、頭痛、頸部僵直、噁心、嘔吐、意識模糊、畏光等，應儘速前往醫院就醫，並告知醫師相關旅遊史及所接受的醫療處置，以利儘速接受適當的治療。
疾管署呼籲，請醫療機構提高警覺，於診療病人時，落實詢問相關主訴及旅遊史（travel history）、職業別（occupation）、接觸史（contact history）及是否群聚（cluster）等資料，早期診斷及治療。手術感染可能對病人健康造成極大的危害，甚至造成失能、死亡的風險，各國已將提升手術安全列為醫療品質重點項目；疾管署提醒，醫療機構與民眾共同重視落實手術安全的重要性，包括無菌措施、麻醉照護、安全注射行為及感染管制措施等，以預防或降低手術感染的風險。