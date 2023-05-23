賴清德稱總統赴立院國情報告違憲？賴陣營還原情況籲勿扭曲
藍白總統參選人侯友宜與柯文哲，日前皆提出若當選總統將會到立法院進行國情報告的主張，民進黨主席暨總統參選人賴清德稱總統到立院備詢違反憲政制度，卻被攻擊稱「總統至立院進行國情報告違憲」，對此賴清德競辦發言人郭雅慧今（23）日回應，還原賴清德所說的是「備詢」不符合憲政制度，也提及願意到立院做國情報告，但這說法卻被扭曲，她強調台灣憲政體制，權力相互平衡至關重要，呼籲不要拿政治制度當選舉話題抹黑攻擊。
記者陳威叡／台北報導
郭雅慧說，這幾天各政黨總統候選人都提到，當選總統後要到立法院報告。賴清德回應稱，他十分願意到立法院做國情報告，當下也解釋，現行狀況下無法成行，是因為到立院報告後，立委會要求總統「接受質詢」這並不符合台灣的憲政體制。
郭雅慧指出，賴清德的言論卻被扭曲為「不願意到立法院報告」、「不敢接受民意的檢驗」與「不懂《憲法》」。但賴清德當時原句為，「不管是國民黨執政或是民進黨執政，總統都願意到立法院做國情報告，為什麼一直都沒辦法成行，是因為在野黨，不管是國民黨執政的在野民進黨，或是民進黨執政的在野國民黨，立法院黨團都要求總統來到立法院做國情諮詢之後，必須要向行政院院長一樣的接受立法院質詢，這樣的做法是有違目前的憲政制度。」
郭雅慧表示，總統是否要到立法院做「國情報告」？經過立法院同意後當然要，但是總統到立院做國情報告後，若要繼續接受立委「質詢」，並不符合憲政體制。
郭雅慧說明，《憲法》中行政院是最高行政機關，行政院長由總統指派，對立法院負責。總統則是選舉產生，直接對全體人民負責。總統、立法院各有民意基礎，憲法賦予的權力相互制衡，這是台灣憲政體制，權力相互平衡至關重要，「不認同政治制度被拿來當選舉話題抹黑攻擊。」