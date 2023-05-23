楊丞琳哭了！跳舞表情狂被酸 痛哭感嘆「心有餘力不足」
藝人楊丞琳近日參加陸綜《了不起舞社》，跳舞時表情猙獰被網友截圖狂酸，甚至批判她不會跳舞。楊丞琳曾反擊「我沒有不會跳舞」嗆酸民都是外行人。近日節目花絮曝光，一向堅強的楊丞琳，罕見在鏡頭面前哭了。
記者薛羽彤/綜合報導
楊丞琳在《了不起舞社》最新一集，表演舞蹈主題為「和解」，近日節目釋出幕後花絮，楊丞琳身為主理人，用盡全力彩排，但團員一直彩排不順，讓一切都要求完美的她，有「心有餘力不足」的感覺，等到其他團員離開後，她在舞台邊痛哭，藝術總監也前來安慰她。
楊丞琳在鏡頭前透露，自己從小就很自信，只是遇到負面情緒，也必須花時間去消化，嘗試跟自己和解，「有人覺得你為什麼要這麼做、你根本不適合、或是你不會。」她只能不斷安慰自己擁抱自己，並喊話「不要懷疑自己，你做得很好。」
先前楊丞琳面對酸民批評跳舞時的表情，她出面反擊「Battle就該有應該有的狀態和表情，當然還要看音樂和舞風和動作的適配度，雖然我不是職業舞者，但你們更是外行人。」雖然不斷遭受攻擊，楊丞琳仍舊保持樂觀態度：「我沒有不會跳舞，而且我明年就要奔四，老娘還是要跳下去！」說畢獲得全場掌聲。