颱風為何會「增強又減弱」？3大原因最關鍵 碰到它命只剩半條
颱風從5月開始到11月都常在台灣附近海面出現，而颱風除了路徑會隨大氣環境變得詭譎難預測外，颱風的「強度」也是影響雨量、風力甚至是颱風假的一大重點，而為什麽颱風在海面上會有增強、減弱的情況發生呢？中央氣象局表示，颱風要變強，最需要的條件就是熱量和水分供應充足，且高空和低空的風速要將穩定，颱風結構才不會被破壞，因此「海溫」、「垂直風切」和影響海洋暖水層的「海水熱焓量OHC」就成為颱風強度的3大主要變因。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局指出，颱風生成後，若條件適合就會逐漸發展，當熱量和水分的供應充足，上升氣流會較旺盛，大量的水氣在上升後冷卻，並凝結成雲、致雨，凝結時放出的熱量則稱為「潛熱釋放」，這些潛熱可增加氣流向中心聚合與上升運動的力量，因此海溫越高、颱風就會越來越強烈。
而針對颱風新聞中常見的「垂直風切」，天氣風險公師分析師吳聖宇指出，垂直風切指的是「高空跟低空的風速或角度不相同」，因為颱風是垂直高度將近十幾公里高的結構，當上下環境不一致時，颱風就可能產生傾斜，強度發展自然就會受到限制。
天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則說明，「海水熱焓量OHC」可視為「溫度≧26度的海洋暖水層厚度」，暖水層厚度越厚，海洋的OHC值越大，也就越有利於熱帶氣旋生成或增強，反之如果暖水層相當淺薄，大海深處的冷水位較高，那該海域就像一個冷水坑，「颱風只要踩到了沒死也剩半條命。」
中央氣象局補充，會讓颱風減弱的原因還有地形破壞，當颱風登陸後，由於陸地水氣供應較缺乏，且陸地山巒起伏，摩擦作用明顯，颱風結構會被破壞，因此每當颱風登陸菲律賓、台灣、日本等海島地區時，它的威力都會大減，穿過陸地再回到海上後，由於水氣供應增加，有時颱風的威力又會再度增強。
此外，目前中央氣象局針對颱風強度的劃分，是以「近中心附近最大平均風速」為準，分為3種強度，近中心附近最大風速每秒17.2至32.6公尺為「輕颱」、近中心附近最大風速每秒32.7至50.9公尺為「中颱」、近中心附近最大風速每秒51.0公尺或以上為「強颱」。