李多慧親籃籃臉頰！觸感香味曝光 學台語竟叫她「蕭雜某」
樂天女孩隊長籃籃20日首度與韓籍成員李多慧合體，李多慧還熱情親吻籃籃臉頰，引起粉絲暴動。今（23）日籃籃現身《天才衝衝衝》節目錄影現場，受訪時談到李多慧的嘴唇觸感「蠻軟蠻舒服」的，更稱讚李多慧的香水味比林襄還要香：「多慧的香水比較香，我比較喜歡她的味道！」此外，籃籃還教李多慧講台語，在一旁的巫苡萱也驚呼：「她（李多慧）那天有對著我說：苡萱～蕭雜某（台語：瘋女人）！」讓全場笑瘋。
記者郭佩蓉/台北報導
籃籃今日在現身《天才衝衝衝》節目錄影現場，表示20日首度與李多慧合體時，覺得非常開心，兩人互動也非常自然舒服，「她是很可愛的女生，我們都是用肢體語言去溝通，很自然、很舒服，嚇她還是幹嘛，她都會很開心」，李多慧甚至還主動親吻她的臉頰，讓她稱讚觸感又軟又舒服，被問到與林襄的味道誰比較香？她也笑回：「多慧的香水比較香，我比較喜歡她的味道。他上場前都會噴蠻多香水，所以其實跟她站在一起，旁邊空氣都會很清新！」
此外，籃籃更自爆自己左大腿內側瘀青受傷，「在球場撞到，因為我們球場旁邊有杯架，起來的時候就會撞到」，最後，她也透露有教李多慧講台語：「教她講『跨蝦毀（台語：看什麼）』，她講得很好。」巫苡萱也表示李多慧那天對著她說：「苡萱～蕭雜某（台語：瘋女人）！」似乎是有人教她講的，讓曾國城忍不住說：「很適合妳啊！」讓全場笑瘋。