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捷絲旅大阪心齋橋館「1000元住一晚」！自助早餐吃到飽　快閃優惠

▲暑假旅遊旺季前迎接夏季最大TTE台北國際觀光博覽會。晶華酒店旗下捷絲旅Just Sleep大阪心齋橋館快閃熱賣，每人每晚最低相當於「新台幣1000元」優惠入住。（圖／晶華酒店提供）
▲暑假旅遊旺季前迎接夏季最大TTE台北國際觀光博覽會。晶華酒店旗下捷絲旅Just Sleep大阪心齋橋館快閃熱賣，每人每晚最低相當於「新台幣1000元」優惠入住。（圖／晶華酒店提供）

記者蕭涵云/綜合報導

暑假旅遊旺季先卡位！本週不只迎來夏季最大第17屆台北國際觀光博覽會（TTE），旅行社、飯店業者也卯足全力搶商機，晶華國際酒店集團旗下捷絲旅Just Sleep大阪心齋橋館，5/25～5/31將展開「關西小旅行」三天兩夜快閃熱賣，8月底前兩人成行、每人每晚最低只要日幣4,500圓起，相當於「新台幣1,000元」起優惠價超值入住。

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晶華國際酒店集團旗下捷絲旅Just Sleep大阪心齋橋館，位於心齋橋站、本町站、長崛橋站、筋堺本町站等四座地下鐵站的交會處，前往心齋橋、道頓崛是通天閣都算交通相當便利，尤其實惠房價更是受到國人關注。

▲捷絲旅大阪心齋橋館鄰近美食天堂黑門市場。（圖／晶華酒店提供）
▲捷絲旅大阪心齋橋館鄰近美食天堂黑門市場。（圖／晶華酒店提供）
針對暑假旅遊旺季，捷絲旅Just Sleep大阪心齋橋館推出划算優惠，5/25～5/31將展開「關西小旅行」三天兩夜快閃熱賣，8月底前兩人成行、每人每晚最低只要日幣4,500圓起，相當於「新台幣1,000元」起優惠價，超值入住一中床的雅心客房，（以今日匯率換算約合台幣1,017元）。5、6月入住的旅客，則能獨家贈送每房2張「大阪地下鐵一日券」，數量有限，訂完為止。

▲捷絲旅大阪心齋橋館最新方案不只「1000元住一晚」，還可享「台日」風味的自助式早餐吃到飽。（圖／晶華酒店提供）
▲捷絲旅大阪心齋橋館最新方案不只「1000元住一晚」，還可享「台日」風味的自助式早餐吃到飽。（圖／晶華酒店提供）
專案還贈送Just Café自助早餐吃到飽，可品嚐茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台灣道地美食外，還有正統關西風味烏龍麵、高湯厚蛋捲等日本特色料理；每日下午1點～夜間11點，還可在Just Café盡情享用迎賓茶點。

▲捷絲旅大阪心齋橋館暑期推出「關西小旅行」專案，主打三天兩夜每人每晚最低新台幣1,000元起，超划算入住雅心客房。（圖／晶華酒店提供）
▲捷絲旅大阪心齋橋館暑期推出「關西小旅行」專案，主打三天兩夜每人每晚最低新台幣1,000元起，超划算入住雅心客房。（圖／晶華酒店提供）
易飛網則針對暑假規劃一系列大小朋友喜愛的樂園行程，並針對暑期出發日本旅遊推出專屬優惠，TTE旅展現場報名北海道及關西團體行程，第二人最高折萬元，兒童最高也折萬元；報名東京、九州及名古屋團體行程，第二人折4,000元，兒童最高享半價，還加碼送「日本進口水蜜桃一箱」，如「超值暑假親子九州4日」一家四口2大2小同遊，一個人平均只要18,000元起，就可以暢遊雙樂園並出海賞海豚。

▲易飛網針對暑假規劃暢遊樂園促銷行程。（圖／易飛網提供）
▲易飛網針對暑假規劃暢遊樂園促銷行程。（圖／易飛網提供）
另外還有「暑假東京親子5日」玩耍迪士尼樂園、鴨川海洋世界及母親牧場；「暑假名古屋大阪雙樂園5日」遊樂高樂園、環球影城及伊賀流忍者博物館；「關西FUN暑假5日」遊環球影城、奈良公園與小鹿近距離接觸、和歌山採果體驗且享水蜜桃吃到飽等行程優惠。

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