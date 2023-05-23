捷絲旅大阪心齋橋館「1000元住一晚」！自助早餐吃到飽　快閃優惠

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針對暑假旅遊旺季，捷絲旅Just Sleep大阪心齋橋館推出划算優惠，5/25～5/31將展開「關西小旅行」三天兩夜快閃熱賣，8月底前兩人成行、每人每晚最低只要日幣4,500圓起，相當於「新台幣1,000元」起優惠價，超值入住一中床的雅心客房，（以今日匯率換算約合台幣1,017元）。5、6月入住的旅客，則能獨家贈送每房2張「大阪地下鐵一日券」，數量有限，訂完為止。
專案還贈送Just Café自助早餐吃到飽，可品嚐茶葉蛋、貢丸湯、肉鬆等台灣道地美食外，還有正統關西風味烏龍麵、高湯厚蛋捲等日本特色料理；每日下午1點～夜間11點，還可在Just Café盡情享用迎賓茶點。
易飛網則針對暑假規劃一系列大小朋友喜愛的樂園行程，並針對暑期出發日本旅遊推出專屬優惠，TTE旅展現場報名北海道及關西團體行程，第二人最高折萬元，兒童最高也折萬元；報名東京、九州及名古屋團體行程，第二人折4,000元，兒童最高享半價，還加碼送「日本進口水蜜桃一箱」，如「超值暑假親子九州4日」一家四口2大2小同遊，一個人平均只要18,000元起，就可以暢遊雙樂園並出海賞海豚。
另外還有「暑假東京親子5日」玩耍迪士尼樂園、鴨川海洋世界及母親牧場；「暑假名古屋大阪雙樂園5日」遊樂高樂園、環球影城及伊賀流忍者博物館；「關西FUN暑假5日」遊環球影城、奈良公園與小鹿近距離接觸、和歌山採果體驗且享水蜜桃吃到飽等行程優惠。