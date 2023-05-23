5億高中生墜樓亡！賴母出庭聲請被告測謊 向大眾徵求行車紀錄器
台中18歲賴姓高中生墜樓命案，因複雜身世及繼承5億不動產遺產受到社會關注，其在墜樓前2小時和夏姓地政士的兒子結婚，遭賴母指控謀財害命，並委託律師及市議員召開記者會，質疑賴男死因不單純，台中地檢署繼昨日二度傳喚夏姓父子後，今（23）日也傳訊賴母出庭，稍早其委任律師許哲維代為發言，發布3項聲明。
記者林莞茜／綜合報導
今日上午10時，賴母與委任律師許哲維抵達地檢署後，由律師向在場媒體表示「今日主要是配合檢察官傳訊來說明案情，我們律師也具狀請檢察官調查證據，總共申請調查9項證據，主要都是針對高法醫提醒我們的9大項，指紋、毒物相關等，都要求檢察官進行調查」，同時也向對關心此案的民眾道謝，並對外尋求當時路過車輛的監視器。
許哲維也代賴母提出3點聲明，首先是感謝檢方給予告訴人完整陳述相關意見的機會，非常謝謝承辦檢察官，希望警方、鑑識人員都有確實遵守檢察官的指導；第二為本來是申請9項申請，在檢方的幫忙下變成14項，內容從通聯記錄、現場死者的傷勢、到內部有無毒物反應，都有申請證據調查，也有對被告聲請進行測謊。
第三點則是家屬想要向全台灣關心這件事情的所有人民表達感謝之意，也想請各位民眾，「如果您剛好在5月4日經過旱溪西路三段，您剛好開車經過，有行車紀錄器的話，希望您可以幫忙，可以提供給家屬、律師或媒體，我們非常需要影片」，以釐清賴男到底是從那一層樓墜落，都有助於案情的釐清。