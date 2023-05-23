報導許藍方傳「裸身照」給人夫挨告　週刊記者不起訴

轟侯友宜避答是否支持九二共識　民進黨：不要再問東答西

▲民進黨批評侯友宜閃避是否支持九二共識的問題，呼籲閃躲不能化解疑慮、搪塞無法說服人民。（圖 ／記者吳嘉億攝）
▲民進黨批評侯友宜閃避是否支持九二共識的問題，呼籲閃躲不能化解疑慮、搪塞無法說服人民。（圖 ／記者吳嘉億攝）

記者陳威叡／台北報導

針對國民黨總統參選人侯友宜未說明是否支持「九二共識」，民進黨今（23）日質疑，這是關乎台灣國家安全與未來的關鍵問題，侯友宜要參選中華民國總統，不能對此視而不見，必須要明確說出自己的主張，而不是問東答西，一再迴避問題，閃躲不能化解疑慮、搪塞無法說服人民，「侯友宜不能再用議會唬弄嚨新北市民的那一套，現在繼續拿來唬弄台灣人民！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨發言人林楚茵指出，國民黨的馬英九與朱立倫都不斷表態支持所謂的「九二共識」，甚至不惜公開呼應習近平所定義的所謂「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的「九二共識」，寄望能在「兩岸同屬一中」的框架下開展兩岸互動與談判協商。由於這攸關台灣主權，台灣人民必須要問，侯友宜身為國民黨提名的總統參選人，到底是否支持國民黨馬英九跟朱立倫的主張？還是只想繼續用迴避、閃躲的方式來騙選票、騙人民？

林楚茵質疑，現在正在舉行的世界衛生大會（WHA），中國蠻橫無理的阻擾台灣參與，以所謂的「一中原則」打壓台灣國際空間，卻完全沒有看到侯友宜捍衛台灣立場的態度，不但不敢譴責中共，以空話回應兩岸立場，還跟中共口徑一致，指責堅持維護台灣主權的民進黨政府，再次驗證侯友宜一遇到中共，就會選擇「轉彎、跳針、閉著眼」，侯友宜所謂要「守護中華民國」完全是騙選票、騙人民的鬧劇。

林楚茵說，超過7成的台灣民意不接受「九二共識」，更不要說中國國家主席習近平2019年已清楚定調「九二共識」就是「一國兩制」，要推動兩岸「統一進程」，這是關乎台灣國家安全與未來的關鍵問題，侯友宜要參選中華民國總統，不能對此視而不見，必須要明確說出自己的主張，而不是問東答西，一再迴避問題，閃躲不能化解疑慮、搪塞無法說服人民，侯友宜不能再用議會裡唬弄嚨新北市民的那一套，繼續拿來唬弄台灣人民。

賴清德指侯友宜接受九二共識　藍委反問：台獨工作者怎守護台海？

反嗆侯友宜接受九二共識　賴清德：替中國在台找代罪羔羊就是錯

習近平談九二共識等於一國兩制？侯友宜喊「我反對一國兩制」

訪美談兩岸議題　柯文哲：九二共識在台灣已污名化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀