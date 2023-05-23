金宣虎懼高症「跳高架橋」差點漏尿　男星：他在哭

韓星金宣虎2021年因主演《海岸村恰恰恰》走紅，該作完結篇後他卻爆出渣男行徑，形象一落千丈，金宣虎沉寂1年多後重啟工作，首部復出電影《貴公子》即將上映，他昨（22日）出席記者發布會，一現身就先替自己惹出的爭議，向媒體鞠躬道歉。片中，有許多高難度的動作，金宣虎表示：「因為我有懼高症，原本以為在高架橋上的場景會請替身演員來拍攝，但沒想到在不知不覺間自己已經被綁好鋼絲，對手演員姜泰柱已經先往下跳，他後來在橋下安慰我說不會有事，但因為太高了，他的聲音隔幾秒後才傳上來，這反而讓我感到更害怕了！」金剛于還開玩笑說，如果仔細看那幕的劇照，應該會發現金宣虎在哭，讓金宣虎也忍不住笑出來。
記者陳雅蘭/綜合報導
《貴公子》故事講述為了籌措母親的手術費，馬可（姜泰柱 飾）決定前往韓國尋找從未見過面的生父，沒想到路途中遇上神祕男子「貴公子」（金宣虎 飾）的追擊。除了貴公子，還有富二代韓理事（金剛于 飾），以及在韓國與馬可重逢的神祕女子允珠（高雅羅 飾）。各有目的的他們接連現身，在無法預測的混亂與瘋狂中，馬可將揭開令人衝擊的真相。
《貴公子》22日在韓舉辦發布會，金宣虎對於先前的私生活造成的紛擾，受訪前先向媒體致歉，他表示：「很抱歉因為私事而讓各位擔心了。希望大家能多多支持許多工作人員盡心盡力拍攝而成的《貴公子》！」
《貴公子》也是出道多年的金宣虎首部主演電影，金宣虎透露參演的感想，他說：「既心動又緊張，想再次感謝導演讓我詮釋這個角色，能以演員這個身分參與電影製作，讓我很開心，感到十分光榮！」朴勳正導演表示因為「貴公子」角色有殘酷冷靜的一面，同時還具有出乎意料、幽默的特徵，所以覺得很適合金宣虎詮釋。
金宣虎將於本週六來台舉辦見面會，目前剩零星票券可購買；《貴公子》6月21日台、韓同步上映。