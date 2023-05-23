華春瑩戰起來！推特連發多文反擊G7「井蛙」：真實世界不會被洗腦

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華春瑩指出G7成員會的人口僅佔全世界10％，國土佔全世界16％，並貼出一張井底之蛙的圖片，配上文字「G7＝World？」火力全開反擊，更質疑「如果中國是一個威脅，那麼那些對主權國家發動戰爭，推翻他國合法政府，退出多邊條約和脅迫他國切斷供應鏈的G7成員國是什麼？」
華春瑩強調「真實世界不會被洗腦和愚弄」，認為美國才是最擅長打著「國家安全」的旗號損害他國安全利益的國家，並引用美國作家所著《America's Deadliest Export: Democracy, the Truth About US Foreign Policy, and Everything Else》一書的內容表示，自二戰以來，美國已經企圖推翻50多個外國政府，粗暴干涉至少30個國家的民主選舉，且美國的國防預算近年平均每年高達7000億美元，佔全球的40%，更曾多次退出國際條約協定。
雖然G7峰會的聲明表示不尋求與中國脫鉤，似乎不希望太刺激北京，但中國還是大動作頻頻反擊，包括駐日大使館發言人痛批，G7峰會所謂的規則和秩序，「不過是一己私利的幫規、冷戰零和的殘餘」，大開歷史倒車，必定歸於失敗。中國外交部也發聲明表示，美國才是動輒針對他國實施制裁，讓經貿關係政治化、武器化的脅迫者，呼籲G7成員國不要成為幫兇。對於中美關係能否改善，中國外交部強調美國不能一邊說要溝通，一邊不斷打壓，敦促美國採取實際行動，停止干涉中國內政，「同中方相向而行，推動中美關係重回正軌」。