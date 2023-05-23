6/30前接種第1-3劑新冠疫苗長者 發500元及2劑快篩試劑
COVID-19疫情呈現上升趨勢，高市府為配合「疫苗加一」政策，凡設籍高雄65歲以上長輩(原住民55歲以上）於5月24日至6月30日期間於至轄內合約院所接種任何一劑COVID-19疫苗，贈予COVID-19家用快篩試劑2劑、接種第1-3劑者，加贈500元獎勵禮券(原民區獎勵500元現金)。
記者郭凱杰／高雄報導
衛生局分析指出，新冠疫情併發中重症個案多具慢性病史且未接種滿3劑疫苗的高齡族群，接種滿3劑者染疫後相較於未接種疫苗者可降低83%死亡風險。衛生局提醒今年尚未接種任何次世代疫苗、包含未完成2劑基礎劑接種者，尤其是65歲以上長者、具慢性病史者或長照機構住民，應儘速完成基礎劑(第1、2劑)及次世代疫苗追加劑(第3劑)。
6個月以上、未滿6歲已完成基礎劑接種之幼兒，現有提供幼兒莫德納COVID-19雙價BA.4/5次世代疫苗追加劑接種，與最後一劑基礎劑間隔12週(84天)以上者，請家長儘速攜帶家中小寶貝完成接種。欲接種COVID-19疫苗者，可透過高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統預約查詢各類疫苗接種資訊（含兒童及嬰幼兒），就近選擇合約院所電洽預約，亦可逕上「高雄市COVID-19疫苗合約院所查詢系統」預約接種。